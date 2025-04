Protest w Szczecinie. "Ręce precz od naszych dzieci!"

Russian footwrap

2025-04-05 19:44:25

Szkoła zawsze jest do tyłu z pomysłami, bo już powinni odkurzać podręczniki do nauki języka rosyjskiego i poszukiwać nauczycieli rusycystów. Jak dojdzie co do czego, Komiśniak-Kamasz chwyci plecaczek ewakuacyjny, da dyla i będzie bronił się na linii Odry. W przyszłości prawdziwym problemem będzie liczba godzin lekcyjnych religii prawosławnej w szkole.