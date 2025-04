Rozbój w spożywczaku

Fot. Dariusz Gorajski

Kryminalni z Niebuszewa zatrzymali 44-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą w jednym ze sklepów spożywczych w Szczecinie.

Mężczyzna ukradł piwo. Kiedy pracownice sklepu próbowały go powstrzymać, zareagował agresją - szarpał się z kobietami, a jedną z nich uderzył, po czym uciekł.

Policjanci, analizując zapis monitoringu sklepowego, szybko rozpoznali sprawcę, który był im znany z wcześniejszych interwencji. Chwilę później zatrzymali go na terenie Drzetowa-Grabowa.

W trakcie przesłuchania 44-latek przyznał się do zarzucanego czynu i tłumaczył swoje zachowanie zdenerwowaniem, spowodowanym odmową sprzedaży alkoholu. Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

(K)