Profilaktyka w centrum - studenci zachęcali do badań i edukowali [GALERIA]

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się sobotnia (5 kwietnia) akcja „Skonsultuj z farmaceutą”, jaką zorganizowano w CHR Galaxy w Szczecinie. Na chętnych czekały liczne punkty konsultacyjne i działania prozdrowotne. - Świetna zachęta, by pomyśleć i porozmawiać o swoim zdrowiu - chwalili przedsięwzięcie szczecinianie.

„Skonsultuj z Farmaceutą” to coroczna akcja organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, aby zwiększać świadomość społeczeństwa na temat wybranych chorób, ich przyczyn i skutków oraz zachęcać do badań profilaktycznych. Tematem tegorocznej kampanii (odbyła się w trzynastu miastach) była miażdżyca.

W CHR Galaxy w sobotę na wszystkich chętnych przez cały dzień czekały liczne punkty konsultacyjne i działania prozdrowotne. Była okazja, by m.in. zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, poziom glukozy, saturacji, szczytowego przepływu wydechowego, wykonać lipidogram, skorzystać z analizy składu ciała.

Zainteresowanie było bardzo duże.

- To akcja edukacyjno-profilaktyczna, zachęcająca, by się badać - mówił Artur Chojnacki, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. - Poznać ciśnienie, poziom glukozy we krwi i inne tego typu parametry, które w większości powinniśmy badać regularnie. Nadciśnienie stanowi jedno z wiodących schorzeń, które dotykają naszą populację, więc regularne pomiary są bardzo ważne.

Dzięki obecności studentów PUM można było skorzystać z przeglądu stomatologicznego. Dostępny był trenażer laparoskopowy, umożliwiający poznanie podstaw pracy chirurga. Była okazja, by skonsultować się z magistrem farmacji w zakresie stosowania leków (organizatorzy zwracali uwagę na problem wielolekowości), oraz uzyskać praktyczne porady dotyczące dbania o zdrowie. Na stanowisku farmakognostycznym edukowano na temat właściwości roślin leczniczych i ich zastosowania, a na stanowisku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m.in. w zakresie samobadania piersi.

Dużo wiedzy i zabawy czekało na najmłodszych. W „Misiowej Aptece” tworzyli własną „cukierkową tabletkę” i uczyli się jak bandażować misia.

- To bardzo ważne, by dzieci nie czuły strachu przed białym fartuchem lekarza czy farmaceuty - podkreślał Artur Chojnacki. - Taka edukacja jest w tym bardzo pomocna.

WOPR Szczecin prowadził pokazy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Swój punkt miała też Fundacja DKMS.

- Brawa dla studentów, bo to świetna akcja, łatwo dostępna, bardzo potrzebna - chwaliła pani Łucja, która w sobotę skorzystała z kilku porad. - Bardzo dawno nie byłam u lekarza, nie miałam czasu. Nie robiłam pomiaru ciśnienia, glikemii, więc trochę się obawiałam, czy wszystko jest dobrze. Dzisiaj skutecznie mnie zachęcono, by tego pilnować.©℗

Fot. Anna Gniazdowska