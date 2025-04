Piłka nożna. III-ligowe remisy Pogoni II i Floty, Tomasz Kuszczak w Vinecie!

Piłkarze z wyspy Uznam (w niebieskich strojach) zremisowali z Gryfem. Fot. Piotr DWORAKOWSKI/MKS Flota/Facebook

W piłkarskiej III lidze rezerwy szczecińskiej Pogoni podzieliły się punktami na Karłowicza z liderującym Sokołem, a remisem zakończył się też domowy mecz Floty. W sztabie trenerski outsidera z Wolina pojawił się były reprezentant Polski i triumfator Ligi Mistrzów Tomasz Kuszczak.

POGOŃ II Szczecin - SOKÓŁ Kleczew 1:1 (1:1); 0:1 Dawid Retlewski (42), 1:1 Filip Balcewicz (44).

Mecz toczony w bardzo silnym i zimnym wietrze stał na wysokim poziomie, a tempo też było dobre. Prowadzący w tabeli goście uzyskali prowadzenie po strzale czołowego snajpera III ligi Retlewskiego, a szczecinianie odpowiedzieli niemal natychmiast, gdy po szybkiej akcji Balcewicz wepchnął piłkę do siatki niemal z linii bramkowej.

- Do przerwy nieco lepszy był Sokół i jest to bardzo dobra drużyna, która prezentuje się jeszcze lepiej niż jesienią - powiedział Paweł Cretti, trener Pogoni II. - Po zmianie stron gra toczyła się pod nasze dyktando i choć nie udało nam się zdobyć gola, to jestem zadowolony z postawy swoich podopiecznych, którzy mieli wsparcie jedynie w dwóch ekstraklasowiczach: Chilijczyku Benjamínie Rojasie i Macieju Wojciechowskim.

FLOTA Świnoujście - GRYF Słupsk 2:2 (1:1); 1:0 Michał Kwiecień (42 karny), 1:1 Damian Wojda (45), 2:1 Kacper Żmudź (49), 2:2 Sebastian Murawski (80).

Wyspiarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale ostatecznie musieli zadowolić się jednym punktem. Pierwszy gol dla gospodarzy padł z jedenastki podyktowanej po faulu na Dmytro Jefimience, a pewnym egzekutorem był Kwiecień. Goście wyrównali tuż przed przerwą po akcji zapoczątkowanej dalekim wrzutem z autu, a gola zdobył Wojda. Wkrótce po zmianie stron Flota odzyskała prowadzenie po strzale z 15 metrów Żmudzia, zaś asystę zanotował dobrze podający Javier Mateo Ortiz. Gryf wyrównał w końcówce po dośrodkowaniu w pole karne i główce Murawskiego, który jeszcze jesienią reprezentował barwy Floty.

GEDANIA Gdańsk - VINETA Wolin 3:2 (2:0); 1:0 Artur Stawikowski (6), 2:0 Artur Stawikowski (11), 2:1 Krzysztof Smolarczyk (65), 2:2 Krzysztof Smolarczyk (80), 3:2 Marcin Adamik (89).

Wikingowie już na samym początku stracili dwa gole, ale podnieśli się i po przerwie wyrównali po dwóch trafieniach rezerwowego Smolarczyka (w wyjściowym składzie był jego brat Jan). Niestety, w samej końcówce gdańszczanie odzyskali prowadzenie.

Na ławce Vinety, wspierając trenera Adama Gołubowskiego, zasiadł szkoleniowiec golkiperów z Wolina, 11-krotny reprezentant Polski Tomasz Kuszczak, były bramkarz angielskich klubów: Manchester United, West Bromwich Albion, Birmingham City czy Wolverhampton (truimfator Ligi Mistrzów z Manchesterem oraz mistrz Anglii, zdobywca Pucharu Ligi Angielskiej i Tarcz Wspólnoty).

BŁĘKITNI Stargard - ELANA Toruń oraz POGOŃ Nowe Skalmierzyce - WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal mecze odbędą się w niedzielę o godz. 15 ©℗(mij)