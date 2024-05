Tenis stołowy. MIstrzostwa młodzików w Połczynie-Zdroju

W Połczynie-Zdroju rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Młodziczek i Młodzików, a w zawodach udział wzięło 18 zawodniczek i 34 zawodników.

Wśród młodziczek zwyciężyła Lena Wawreńczuk (Perła Połczyn-Zdrój), która wyprzedziła Zofię Kochanek (Chrobry Międzyzdroje) i Wiktorię Kaliciak (Zalew Stepnica). Wśród młodzików najlepszy był Szymon Koper (SALOS Szczecin), drugi Kryspin Szymanowski (Iskra Łasko), a trzeci Cezary Ogorzałek (SALOS Połczyn-Zdrój). W grze podwójnej młodziczek wygrała para: Lena Wawreńczuk i Barbara Kossowska (Obie Perła Połczyn-Zdrój), przed Dorotą Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska) i Wiktorią Kaliciak (Zalew Stepnica) oraz Zofią Kochanek i Martyną Makowczyńską (Obie Chrobry Międzyzdroje). Wśród młodzików wygrał duet: Szymon Koper i Stanisław Cydzik (Obaj SALOS Szczecin), przed Kryspinem Szymanowskim i Wojciechem Działakiem (Obaj Iskra Łasko) oraz Sebastianem Podhorodeckim (UKS 96 Sucha Koszalińska) i Adamem Włodarczykiem (LUKS Gryfice).

Organizatorami wydarzenia byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i klub KTS „Perła” Połczyn-Zdrój.

###

W Gliwicach rozegrano 36. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. W grze podwójnej mężczyzn drugie miejsce w parze z Jakubem Stecyszynem (KS Olesno) zajął zawodnik Darz Boru Karnieszewice - Maksymilian Miastowski.

###

W Szczecinie rozegrano baraże o awans do III ligi mężczyzn i miejsca 1-4:

Czapla Czaplinek - Mewa Resko 6:0, SALOS Szczecin - Czarni Pieszcz 6:3, Mewa Resko - Czarni Pieszcz 0:6, SALOS Szczecin - Czapla Czaplinek 6:4.

Pierwsze miejsce zajął SALOS Szczecin, drugie Czapla Czaplinek, trzecie Czarni Pieszcz, a czwarte Mewa Resko.

####

Podsumowanie rozgrywek ligowych:

Z I do II ligi spadł: Griffin's Spin Szczecin.

Do II ligi awansowali: Griffin's Spin Szczecin II i Technik Świdwin.

Do III ligi spadli: STS Dębno i Visonex LUKS Top Wierzbięcin.

Do III ligi awansowali: SALOS Szczecin i Czapla Czaplinek.

Do IV ligi spadli: ATS Stargard II i UKS Team Tenis 2005 Białogard.

Do IV ligi awansowali: Champion Police II i ZTTS Złocieniec.

Do V ligi spadli: Flota Świnoujście i KTS Gryf Szczecinek III.

###

Cztery złote medale wywalczyli reprezentanci Polski w turnieju WTT Yout Contender, który rozgrywany był we Władysławowie, a zwycięzcami byli: Julia Szarmach (kategoria U11), Aleksandra Nawrocka (U13), Olaf Glanert (U13) i Marcel Błaszczyk (U17).

Srebrne medale wywalczyli: Rafał Formela (U17), Mateusz Orszulak (U13), Natalia Wszołek (U13), Wojciech Flaumenhaft (U11) i Anelia Jabłońska (U11).

Błaszczyk oprócz złotego medalu wywalczonego do lat 17, stanął również na najniższym stopniu podium w grze pojedynczej U19. Oprócz niego brązowe medale w grze pojedynczej zdobyli: Samuel Michna (U15), Szymon Flaumenhaft (U15), Jakub Turecki (U13), Małgorzata Poręba (U13), Ignacy Utylski (U11), Antoni Szarmach (U11), Wiktoria Poręba (U11) i Nadia Lasota (U11).

W grze mieszanej w kategorii do lat 19 srebrny medal w parze z Chorwatem Borną Petkiem zdobyła Natalia Bogdanowicz, zaś w kategorii U15 brązowe medale zdobyli: Kacper Perkowski i Maja Łakoma oraz Aleks Pakuła i Katarzyna Rajkowska.

###

W Fabryce Energii odbył się szósty turniej FETS pn. "Hope Boskie Ciao", w którym udział wzięło 32 zawodników, a finały rozegrano w czterech grupach A, B, C i D.

Był to 125. turniej od początku istnienia rozgrywek. FETS to skrót od słów: Fabryka Energii i Top-Spin Szczecin, czyli miejsca rozgrywania turnieju i klubu, który organizuje zawody.

W grupie A wygrał Paweł Zińczak, który wyprzedził Norberta Wetklo i Pawła Reichelta. W grupie B zwyciężył Dariusz Jaromik, drugi był Piotr Sterna, a trzeci Sławomir Chodorowski. W grupie C najlepszy był Sławomir Jędras, drugi Bartosz Broda, a trzeci Jan Merta. W grupie D pierwsze miejsce zajął Rafał Kowalski, drugi był Szymon Dobrzyński, a trzeci Jonatan Sychowicz.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się siódmy turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego cyklu rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)