Tenis stołowy. 122. Turniej FETS

W Fabryce Energii rozegrano trzeci turniej FETS pn. "Hope Boskie Ciao", w którym udział wzięło 35 zawodników, a finały rozegrano w czterech grupach A, B, C i D.

Był to 122. turniej od początku istnienia rozgrywek, a zawody trwały niecałe 4 godziny. Aktualnie w FETS sklasyfikowanych jest 492 zawodników i zawodniczek. FETS to skrót od Fabryka Energii i Top-Spin Szczecin, czyli miejsca rozgrywek i klubu, który organizuje zawody.

W grupie A wygrał Paweł Reichelt, który wyprzedził Andrzeja Mozola i Norberta Wetklo. W grupie B zwyciężył Mykhailo Myronenko, drugi był Paweł Lipiński, a trzeci Piotr Wołynka. W grupie C najlepsza była Karyna Lvova, drugi był Filip Olbracht, a trzeci Rafał Olbracht. W grupie D pierwsze miejsce zajął Tomasz Paciejewski, drugi był Cyprian Górka, a trzeci Szymon Purczyński.

Już w najbliższą niedzielę 12 maja odbędzie się czwarty turniej, na którym do wygrania będą vouchery do restauracji "Boskie Ciao". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek. Pod koniec każdego cyklu rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

(PR)