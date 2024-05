Tenis stołowy. Mistrzostwa seniorów w Świdwinie [GALERIA]

W Świdwinie rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorek i Seniorów, a w zawodach udział wzięło 10 zawodniczek i 31 zawodników.

Wśród pań zwyciężyła Oliwia Będzik (Champion Police), która wyprzedziła Karolinę Ligocką (KTS Gryf Szczecinek) i Karin Kmiecik (Griffin's Spin Szczecin). Wśród panów triumfował Dawid Kosiński (Griffin's Spin Szczecin), wyprzedzając Artura Lemieszkę (Griffin's Spin Szczecin) i Bartosza Jemilianowicza (Visonex LUKS Top Wierzbięcin). W grze podwójnej kobiet wygrała para: Iwona Rosik i Karin Kmiecik, druga była Oliwia Będzik i Julia Zornig, a trzecia Aleksandra Dolak i Karolina Ligocka. W grze podwójnej mężczyzn zwyciężył duet: Tomasz Tabor i Konrad Pyra, drugi był Bartosz Jemilianowicz i Konrad Lisek, a trzeci Patryk Stanisławczyk i Dawid Kosiński. W mikście najlepsza była para: Iwona Rosik i Dawid Kosiński, która wyprzedziła duet: Karin Kmiecik i Kamil Kiljanek, a trzecie miejsce zajęli: Oliwia Będzik i Konrad Lisek.

###

W Świdwinie rozegrano mecze barażowe o awans do II ligi mężczyzn oraz miejsca 1-4, 5-8 i 9-12 w rozgrywkach III ligi.

Baraże o miejsca 1-4 i awans do II ligi mężczyzn:

Technik Świdwin - ATS Stargard 6:0, Griffin's Spin Szczecin II - KTS Gryf Szczecinek 6:1, Griffin's Spin Szczecin II - Technik Świdwin 5:5 (sety 21:17), ATS Stargard - KTS Gryf Szczecinek 6:4.

Do II ligi awansowały: Griffin's Spin Szczecin II i Technik Świdwin. Trzecie miejsce zajął ATS Stargard, a czwarte KTS Gryf Szczecinek.

Mecz finałowy Griffin's Spin Szczecin II z Technikiem Świdwin był bardzo wyrównany i zakończył się wynikiem 5:5. O tym, która drużyna została mistrzem III ligi decydował bilans wygranych setów. Po zsumowaniu wszystkich setów (21:17) lepszy był zespół ze Szczecina.

Baraże o miejsca 5-8:

KTS Kołobrzeg - UKS-T Victoria Chojna 6:1, SMTS Bez Spiny - KTS Koszalinianin Koszalin III 5:5 (sety 19:20), KTS Koszalinianin Koszalin III - KTS Kołobrzeg 2:6, UKS-T Victoria Chojna - SMTS Bez Spiny 3:6.

Piąte miejsce zajął KTS Kołobrzeg, szóste KTS Koszalinianin Koszalin II, siódme SMTS Bez Spiny, a ósme UKS-T Victoria Chojna.

Baraże o miejsca 9-12 i utrzymanie w III lidze:

KTS Koszalinianin Koszalin II - ATS Stargard II 6:0, Trzynastka Szczecin - UKS Team Tenis 2005 Białogard 6:4, KTS Koszalinianin Koszalin II - Trzynastka Szczecin 6:2, UKS Team Tenis 2005 Białogard - ATS Stargard II 5:5 (sety 20:21).

Dziewiąte miejsce zajął KTS Koszalinianin Koszalin II, dziesiąte Trzynastka Szczecin, jedenaste ATS Stargard II, zaś dwunaste UKS Team Tenis 2005 Białogard. Zespoły z miejsc 11-12 spadły do IV ligi.

W Stepnicy i Turowie rozegrano mecze barażowe o miejsca 5-8 i 9-11 w rozgrywkach IV ligi.

Baraże o miejsca 5-8:

Technik Świdwin II - Zalew Stepnica 0:6, KTS Kołobrzeg II - LUKS Gryfice 4:6, LUKS Gryfice - Zalew Stepnica 2:6, Technik Świdwin II - KTS Kołobrzeg II 0:6.

Piąte miejsce zajął Zalew Stepnica, szóste LUKS Gryfice, siódme KTS Kołobrzeg II, a ósme Technik Świdwin II.

Baraże o miejsca 9-11 i utrzymanie w IV lidze:

KTS Gryf Szczecinek II - KTS Gryf Szczecinek III 6:0, Griffin's Spin Szczecin III - KTS Gryf Szczecinek III 6:1, KTS Gryf Szczecinek II - Griffin's Spin Szczecin III 6:1.

Dziewiąte miejsce zajął KTS Gryf Szczecinek II, dziesiąte Griffin's Spin Szczecin III, a jedenaste KTS Gryf Szczecinek III. Ostatni zespół spadł do V ligi.

W Połczynie-Zdroju rozegrano mecze barażowe o miejsca 5-8 w rozgrywkach V ligi.

Baraże o miejsca 5-8:

UKS 96 Sucha Koszalińska - Zalew Stepnica II 6:0, ATS Stargard II - Perła Połczyn-Zdrój 4:6, UKS 96 Sucha Koszalińska - Perła Połczyn-Zdrój 6:4, ATS Stargard II - Zalew Stepnica II 6:0.

Piąte miejsce zajęła UKS 96 Sucha Koszalińska, szóste Perła Połczyn-Zdrój, siódme ATS Stargard II, a ósme Zalew Stepnica II.

W najbliższą niedzielę rozegrane zostaną w Szczecinie baraże o miejsca 1-4 i awans do III ligi mężczyzn.

###

W Fabryce Energii odbył się piąty turniej FETS pn. "Hope Boskie Ciao", w którym udział wzięło 36. zawodników, a finały rozegrano w czterech grupach A, B, C i D.

Był to 124. turniej od początku istnienia rozgrywek, a zawody trwały 4 godziny. FETS to skrót od słów: Fabryka Energii i Top-Spin Szczecin, czyli miejsca rozgrywania turnieju i klubu, który organizuje zawody.

W grupie A wygrał Andrzej Mozol, który wyprzedził Norberta Wetklo i Pawła Reichelta. W grupie B zwyciężył Dariusz Jaromik, drugi był Sławomir Kukkuk, a trzeci Piotr Lachowicz. W grupie C najlepszy był Szymon Purczyński, drugi Stanisław Majewski, a trzeci Janusz Daraszkiewicz. W grupie D pierwsze miejsce zajął Rafał Kowalski, drugi był Heorhii Davtian, a trzeci Krzysztof Gołuchowski.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się szósty turniej FETS, na którym do wygrania będą vouchery do restauracji "Boskie Ciao". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego cyklu rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)