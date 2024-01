Siatkówka. Policzanki przegrały i odpadły z Pucharu CEV [GALERIA]

Dwumecz play-off o awans do ćwierćfinału Pucharu CEV siatkarek rozstrzygnął się już po dwóch pierwszych setach rewanżowego pojedynku w Netto Arenie na niekorzyść policzanek, a ostatecznie po prawdziwym maratonie w czwartym secie, spotkanie zakończyło się zwycięstwem włoskiej drużyny po tie-breaku.

1/8 finału Pucharu CEV siatkarek: GRUPA AZOTY CHEMIK Police - REALE FENERI MUTUA Chieri 2:3 (20:25, 21:25, 25:20, 35:33, 13:15); w pierwszym meczu Włoszki wygrały 3:1 i awansowały do ćwierćfinału.

CHEMIK: Marlena Kowalewska, Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Iga Wasilewska, Agnieszka Korneluk, Elizabet Inneh-Varga, Martyna Grajber-Nowakowska (libero) oraz Xia Ding, Saliha Sahin, Natalia Mędrzyk, Dominika Pierzchała, Bruna Honorio Marques, Monika Jagła (libero)

W dwóch pierwszych setach gra była zacięta i dość wyrównana, ale lepszą zagrywkę miały Włoszki, a dodając do tego słabsze przyjęcie chemiczek, to właśnie serwy były tym elementem, który dwukrotnie przechylił szalę zwycięstwa na korzyść ekipy przyjezdnej. Po dwóch wygranych setach zespół z Chieri, dopingowany przez grupkę włoskich kibiców, zapewnił sobie awans do 1/4 finału, co spowodowało pewne rozprężenie i policzanki wygrały trzecią oraz czwartą partię, a przedostatnia część zakończyła się rekordowym wynikiem 35:33. W tie-breaku Chemik prowadził 13:10, ale zespół Reale Feneri Mutua wygrał pięć piłek z rzędu i cały mecz, a najlepszą aktorką czwartkowego pucharowego spektaklu wybrana została włoska libero Ilaria Spirito.

(mij)

Fot. Ryszard PAKIESER