Koszykówka. Puchar Polski bez PGE Spójni

W finale Pucharu Polski nie dojdzie do kolejnych zachodniopomorskich derbów. Fot. Ryszard Pakieser

Koszykarze PGE Spójni nie zagrają w tegorocznych finałach Pucharu Polski. Ekipa ze Stargardu mimo dodatniego bilansu zwycięstw nie załapała się do czołowej "ósemki" rozgrywek.

Mecz Kinga z Treflem decydował o kolejności w tabeli na półmetku sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. To właśnie ta klasyfikacja dawała awans do turnieju finałowego Pucharu Polski. Mimo porażki szczecinianie zakończyli I rundę wśród ośmiu najlepszych drużyn. PGE Spójnia, choć podobnie jak King i cztery inne drużyny na tym etapie miała 8 zwycięstw i 7 porażek, do finału Pucharu Polski się nie zakwalifikowała. O kolejności w tabeli decydowała bowiem mała tabelka z uwzględnieniem wyników bezpośrednich spotkań wszystkich drużyn z identycznym bilansem.

W turnieju finałowym Pucharu Polski zagra osiem najlepszych drużyn w tabeli Orlen Basket Ligi po 15. rozegranych kolejkach: Anwil Włocławek, Trefl Sopot, Stal Ostrów Wielkopolski, Start Lublin, Polski Cukier Toruń, Czarni Słupsk, Legia Warszawa i King Szczecin.

Cztery czołowe drużyny: Anwil, Trefl, Stal i Polski Cukier będą rozstawione w losowaniu ćwierćfinałów. Turniej finałowy PP odbędzie się w dniach 15-18 lutego w Sosnowcu.

(woj)