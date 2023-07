Rusza nabór do bursy i internatów

Szczecińskie internaty w większości są już nowoczesne i po remontach. Oferują miejsca dla uczniów w pokojach 2-5-osobowych, często z łazienkami, zwykle na osobnych piętrach dla dziewcząt i chłopców. Fot. Miasto Szczecin

Od poniedziałku 17 lipca rodzice mogą starać się o miejsce dla swoich dzieci w szczecińskich bursach i internatach, rusza bowiem coroczny nabór. Na młodzież chcącą uczyć się w szczecińskich szkołach czeka trzynaście placówek.

Rekrutacja rozpocznie się o godz. 8. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/ w zakładce „BURSA/INTERNAT” uruchomiona zostanie możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. To właśnie w tym miejscu można zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu czy też kryteriów naboru.

Na złożenie wniosku o przyjęcie zainteresowani mają czas do 3 sierpnia. Dokumenty wraz z załącznikami muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru – rekrutacja wygląda podobnie jak do szkół. Od 9 do 13 sierpnia kandydaci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu do szkoły. Wstępne wyniki naboru zostaną ogłoszone 16 sierpnia i od tego dnia do 20 sierpnia placówki będą czekały na deklaracje o woli zamieszkania w bursie lub internacie. Ostateczne wyniki naboru podane zostaną 21 sierpnia o godz. 14.

– W placówkach w Szczecinie dysponujemy 1,5 tysiącem miejsc, ale wolnych w tegorocznym naborze jest ich tylko 320 – mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. – Warto pamiętać, że rekrutacja do bursy i internatów odbywa się właśnie na wolne miejsca, bo nie dotyczy tych wychowanków, którzy już mieszkają w danej placówce i złożyli w wymaganym terminie wniosek o kontynuację pobytu na kolejny rok szkolny.

W Szczecinie młodzież może zamieszkać w jednej bursie integracyjnej przy ul. Zygmunta Starego 1. Na uczniów czeka także dwanaście internatów, których lista dostępna jest na stronie naboru. Bursa jest międzyszkolną samodzielną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla młodzieży uczącej się w różnych szkołach. Specyfika internatów jest inna niż burs – działają one przy konkretnych szkołach. Jeżeli jednak będą tu wolne miejsca, młodzież z regionu ucząca się w innych placówkach także będzie mogła się o nie ubiegać.

(kel)