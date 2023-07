Radość i łzy rozpaczy. Nabór do szkół ponadpodstawowych

Ck

2023-07-17 16:27:05

To nie problem uczniów że się nie dostali, tylko ich rodziców. Bo teraz będą szukać miejsca dla bombelka i potem prosić go by się uczył, bo jak widać oceny miał mierne, gdyż to oceny decydują o miejscu na liście przyjętych. Pracowałem w administracji dużej szkoły. Jak zachowują się takie niewyuczalne bombelki w stosunku do rodziców to można pisać i pisać.