Szczecin w klimatach retro. Tak wyglądał spacer miłośników dawnych strojów i epok [GALERIA]

Szczeciński spacer w stylu retro odbył się w sobotę 26 sierpnia, a jego uczestnicy odwiedzili między innymi hotel Dana czy aleję Wojska Polskiego. Fot. Agata JANKOWSKA

„Drugi Szczeciński Spacer Pań i Panów Retro Szlakiem Ludzi z Pasją” przeszedł ulicami miasta w sobotę 26 sierpnia. Wydarzenie zgromadziło wielu uczestników i uczestniczek – zarówno rekonstruktorów ubranych w inspirowane dawnymi epokami stroje, jak i fotografów. Spacerowicze odwiedzili przy okazji kilka ciekawych miejsc na mapie Szczecina.

Wydarzenie organizowane było przez Olgę Dąbkiewicz, modelkę retro i animatorkę kultury oraz fotografa Andrzeja „Grabę” Grabowieckiego. O godzinie 10.00 uczestnicy spotkali się w pracowni Altana 1893 mieszczącej się w kamienicy przy ulicy Bałuki, po czym wyruszyli na spacer przez centrum Szczecina. Pierwszym ważnym punktem, w którym odbył się plener fotograficzny, był hotel Dana. Luksusowe wnętrza lobby, restauracji czy apartamentów posłużyły jako tło do pięknych zdjęć z udziałem modelek ubranych w historyczne stroje. Nie zabrakło walorów edukacyjnych – Paweł Madejski, znany przewodnik, opowiedział o gatunkach roślin rosnących w parku im. Stefana Żeromskiego. Po krótkim odpoczynku przy kawie na Wałach Chrobrego rekonstruktorzy i fotografowie pomaszerowali przez plac Solidarności, plac Żołnierza Polskiego i ulicę Edmunda Bałuki w kierunku alei Wojska Polskiego. Wydarzenie zakończyło spotkanie w Altanie 1893 przy kawie i poczęstunku. Warto dodać, że wśród uczestników spaceru były również członkinie GHR „Szarotki”, które swoimi stylizacjami nawiązują do lat 40. XX wieku oraz stowarzyszenia Metrum, promujące modę z XVIII wieku. Nie zabrakło fotografów ze Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz mieszkańców Szczecina, którzy chcieli poczuć klimat dawnych lat. Wśród stylizacji dominowała moda edwardiańska, ale panie wybierały również inspiracje pin-upem czy dwudziestoleciem międzywojennym. Organizatorka spaceru, Olga Dąbkiewicz, wybrała kostium nawiązujący do postaci cesarzowej Sisi. ©℗

(aj)