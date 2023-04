Pierwszy spacer retro przeszedł ulicami Szczecina [GALERIA]

Pierwszy spacer w stylu retro opanował Śródmieście. Uczestnicy ubrani w stroje z dawnych epok budzili zachwyt przechodniów. Fot. Agata Jankowska

Pierwszy szczeciński spacer pań i panów retro szlakiem ludzi z pasją odbył się w sobotę w Szczecinie. Spacerowicze, ubrani w stroje z dawnych epok przeszli ulicami Śródmieścia, zwracając uwagę i budząc podziw przechodniów. Wydarzenie było nietypowym spotkaniem miłośników dawnej mody i fotografów.

Zaczęło się od zbiórki w Pracowni Rekonstrukcji Procesów Altana 1893 przy ulicy Bałuki o godzinie 10. Następnie całkiem liczna grupa rekonstruktorów i fotografów skierowała się w stronę alei Wojska Polskiego i ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Tam uczestnicy przystanęli na chwilę, aby zrobić sobie zdjęcia przez sklepem Stylowe lampy i pracownią kapeluszy. Potem udali się do kawiarni Kamienica w Lesie przy Pocztowej 19. Na miejscu, poza wspólnym pozowaniem do zdjęć, odbyło się krótkie spotkanie z właścicielem lokalu, Konradem Szymanikiem, który opowiedział krótko o historii tego miejsca oraz prowadzonej wraz z żoną Moniką działalności. Z Pocztowej 19 grupa udała się na ulicę Sikorskiego, aby spotkać się z Hanią Bezą w jej cukierni Szczecińska Beza. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Muzeum Zduńskie Opowieści. Wizytę poprzedził krótki wstęp Macieja Burdzego, który opowiedział o tym, jak narodził się pomysł stworzenia tego nietuzinkowego miejsca na mapie Szczecina.

"Pierwszy szczeciński spacer pań i panów retro szlakiem ludzi z pasją" zorganizowali: modelka i animatorka kultury Olga Dąbkiewicz oraz Andrzej "Graba" Grabowiecki, uznany szczeciński fotograf, właściciel Altany 1893. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym przede wszystkim panie i panowie w strojach nawiązujących do dwudziestolecia międzywojennego, a nawet do XVIII wieku. Uczestnikami były osoby w różnym wieku, również dzieciaki. Panowała niesamowita atmosfera serdeczności. Spacerowicze robili ogromne wrażenie na przechodniach, budząc bardzo pozytywne reakcje. Szczecinianie chętnie pozowali do zdjęć z paniami przebranymi w stylowe kostiumy. Miejmy nadzieję, że nie było to ostatnie tego typu wydarzenie jednoczące pasjonatów mody, historii i sztuki.©℗

(aj)