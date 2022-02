Przedpremierowe pokazy w szczecińskim kinie „Pionier 1907”

Najgorszy człowiek na świecie

W weekend szczecińskie kino „Pionier 1907” zaprasza na kilka przedpremierowych pokazów. To będą znakomite produkcje z Hiszpanii, Norwegii oraz Francji.

Wśród wspomnianych propozycji jest zrealizowany przez Joachima Triera „Najgorszy człowiek na świecie”, czyli „nieoczywista komedia romantyczna, której główna bohaterka staje w obliczu trudnych, życiowych decyzji”, jak opisuje ten film dystrybutor. Oto Julie wkrótce skończy trzydzieści lat i jest pełna życiowej energii, ale ma też pełno życiowych rozterek. Jest szczęśliwa z Akselem, utalentowanym i odnoszącym sukcesy zawodowe rysownikiem, ale ich spojrzenie na wspólną przyszłość nieco się różni. Kiedy na przypadkowej imprezie Julie poznaje Eivinda i spędza z nim całą noc, zaczyna zastanawiać się, czy ten młodszy od niej, pewny siebie i odrobinę szalony chłopak nie jest właśnie tym, czego potrzebuje w życiu.

Zakochana Anaïs

To odkrycie ubiegłorocznego MFF w Cannes, pełnometrażowy debiut francuskiej reżyserki Charline Bourgeois-Tacquet. „Zakochana Anaïs” to opowieść o poszukiwaniu tożsamości, odkrywaniu siebie i pokonywaniu własnych ograniczeń. Konfrontację młodości z doświadczeniem uosabiają świetne role Anaïs Demoustier oraz Valerii Bruni Tedeschi.

Anaïs to jeden wielki chaos. Przemierzająca ulice Paryża na rowerze, zawsze spóźniona, roztargniona, niedyskretna. Nawet jeśli nie ma grosza przy duszy, trudno odmówić jej w tym wszystkim uroku. Młoda kobieta zdaje sobie jednak sprawę, że jest tuż przed sporymi zmianami w swoim życiu. Związek z Raoulem należy już do przeszłości, przed nią z kolei konieczność zmierzenia się z powracającą chorobą matki. Jakby mało było komplikacji, bohaterka, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, wdaje się w romans z żonatym mężczyzną. Szybko okazuje się jednak, że osobą, do której najbardziej chce się zbliżyć, wcale nie jest Daniel, a jego intrygująca partnerka – Émilie.

Matki równoległe

Najnowszy film Pedra Almodóvara, z nagrodzoną za swoją rolę na festiwalu w Wenecji Penélope Cruz, to wyznanie wiary w siłę w kobiet, ich solidarność i odwagę. Bohaterki filmu, Janis (wspomniana – Cruz) i Ana (w tej roli – Milena Smit), spotykają się na oddziale położniczym. Ta pierwsza jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie przestała być nastolatką. Obie są singielkami, obie czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że sobie poradzi, Ana jest pełna obaw. Wydaje się, że ich ścieżki ledwie się przetną, tymczasem więź, która je połączy, okaże się mocna jak pępowina. Jak to u Almodóvara bywa: zbieg okoliczności może stać się przeznaczeniem, a rodzina z wyboru tą, która zaoferuje bezwarunkową akceptację i miłość.

Duch śniegów

„Duch śniegów” to dokumentalny zapis wyprawy na tybetański płaskowyż jednego z najbardziej znanych fotografów przyrody Vincenta Muniera, któremu towarzyszy nagradzany francuski pisarz i podróżnik Sylvain Tesson. Przez kilka tygodni eksplorują tamtejsze dzikie tereny w poszukiwaniu wyjątkowych zwierząt, w tym narażonej na wymarcie i nieprzystępnej pantery śnieżnej. Filmowi towarzyszy ścieżka dźwiękowa autorstwa Nicka Cave’a i Warrena Ellisa. Film był prezentowany na festiwalu w Cannes, w ramach sekcji „Cinema for the climate”.

(MON)