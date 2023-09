Japonia w Willi Lentza. Mamy bilety na koncert!

Fot. materiały organizatora

Już w środę 20 września, o godz. 20 w Willi Lentza odbędzie się wyjątkowy koncert. W zabytkowych wnętrzach szczecińskiej rezydencji rozbrzmiewać będą arcydzieła muzyki fortepianowej. Ich piękno potwierdzi swoją techniką gry i ciekawą interpretacją znakomita japońska pianistka – Ingrid Fuzjko Hemming.

Okrzyknięta „cudownym dzieckiem” absolwentka Narodowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych i Muzyki w Tokio oraz Berlińskiego Instytutu Muzycznego występowała w wielu prestiżowych salach koncertowych świata (w tym m.in. w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall). Zdobywczyni cenionych na świecie wyróżnień artystycznych otrzymała m.in. NHK-Mainichi Music Concour i nagrodę Bunka Radio Broadcasting Company. W bogatej dyskografii artystki z Kraju Kwitnącej Wiśni na uwagę zasługują również jej albumy wydane przez firmę fonograficzną Domo Records: „Echoes Of Eternity”, „La Campanella”, „Nocturnes Of Melancholy” i „Live At Carnegie Hall”. Płytom przyznano nagrody Japan Gold Disc Awards w kategorii Classical Album of the Year. Ingrid Fuzjko Hemming wykona w Willi Lentza utwory m.in. Franza Schuberta, Fryderyka Chopina, Claude’a Debussy’ego oraz Franza Liszta. Miłośników muzyki fortepianowej czeka wiele niezapomnianych wrażeń estetycznych.

Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.teatr. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (20 września). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(wk)