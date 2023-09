Konkurs literacki. Napisz do Augusta

Fot. archiwum

„Listy do Augusta” to nazwa Konkursu Literackiego ogłoszonego przez najmłodszą szczecińską placówkę kultury jaką jest Willa Lentza. Tegoroczną, II edycję konkursu, poświęcono tematowi „Ogród Lentzów”. Prace można nadsyłać jeszcze do piątku.

Ideą konkursu jest zachowanie tradycji sposobu komunikacji w postaci pisania listów.

– Zachęcamy do pisania i wysyłania „Listów do Augusta”. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody – ogłosiła Jagoda Kimber, dyrektorka placówki.

Organizatorzy zachęcają, by w poszukiwaniu weny piszący wybrali się na spacer do ogrodu Augusta Lentza, fundatora i pierwszego mieszkańca najpiękniejszej rezydencji Szczecina z końca XIX wieku.

Ostateczny termin nadsyłania listów mija 15 września br. Korespondencje opatrzone pseudonimami oceniać będzie jury, rozpatrujące nadesłane prace z wielu perspektyw. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 października.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie https://willa-lentza.pl/.

Listy z dopiskiem „ LISTY DO Augusta” można wysyłać pocztą na adres Willi Lentza lub zostawić w kasie: Willa Lentza, aleja Wojska Polskiego 84, 70-482 Szczecin.

Przypomnijmy, że w roku 2022 spośród nadesłanych listów zwyciężczyniami zostało 5 pań: Agnieszka Bułat, Mira Chruściel, Iwona Wiśniewska, Aleksandra Oleksiuk i Konstancja Popiołek.

Krzysztof ŻURAWSKI