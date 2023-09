Zwiedzamy Willę Lentza podczas Europejskich Dni Dziedzictwa

Fot. materiały organizatora

Willa Lentza włącza się w tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) i zaprasza do zwiedzania tej najmłodszej instytucji kultury Szczecina.

Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej. Idea EDD narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy. Wówczas to francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na cały kontynent przeprowadzonych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków. W ich trakcie po raz pierwszy udostępniono do bezpłatnego oglądania obiekty zwykle zamknięte dla zwiedzających. W roku 1991 Rada Europy zdecydowała się ustanowić Europejskie Dni Dziedzictwa i obecnie biorą w nich udział wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Polska włączyła się do realizacji projektu w 1993 roku, a Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa odbywać się będą w tym roku pod hasłem „Przestrzenie dziedzictwa”.

W ramach tej ciekawej inicjatywy goście Willi Lentza będą mogli w najbliższą sobotę (9.09) podziwiać m.in. wnętrza rezydencji, oglądać zgromadzone w niej eksponaty i wystawy, a także odpocząć w ogrodzie.

Ze zwiedzającymi spotkają się również eksperci, którzy przybliżą m.in. historię Szczecina i Westendu – dzielnicy miasta i położonej na niej willi zbudowanej pod koniec XIX wieku.

Na godzinę 11.00 zaplanowano spotkanie z Michałem Dębowskim, miejskim konserwatorem zabytków. O godzinie 13.00 wystąpi Marta Kaźmierczak-Gieda, konserwatorka zabytków oraz uczestniczka prac remontowych na terenie willi. Natomiast o godzinie 15.00 Maciej Burdzy opowie o pracach restauratorskich willowych pieców.

Tego dnia zwiedzanie jest bezpłatne. Zapisy są przyjmowane pod adresem e-mail: sekretariat@willa-lentza.pl – informacji można tez zasięgnąć telefonicznie: 91 822 84 84. ©℗

(żuk)