Dla kogo "Pro Arte"? Dziś koniec zgłaszania kandydatów

Na Pomorzu Zachodnim mamy wielu wspaniałych i zdolnych artystów. Którzy z nich w tym roku za swoje wybitne osiągnięcia otrzymają nagrody „Pro Arte”? Trwa XII edycja nagród kulturalnych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski można składać do 15 maja br.



Nagrody „Pro Arte” przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie zachodniopomorskim. To wyróżnienia za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla regionu.



- Co roku w sposób szczególny dziękujemy ludziom, którzy tak wiele zrobili dla naszej zachodniopomorskiej społeczności, żeby była lepsza, piękniejsza i wrażliwsza. Za każdym razem uświadamiamy sobie jak wspaniałe gwiazdy nad nami świecą. Piękne w tej nagrodzie jest to, że honorujemy osoby z różnych kategorii, bo sztuki nie da się objąć ramami. To ludzie dźwięku, obrazu i słowa z różnych części naszego województwa - mówił marszałek Olgierd Geblewicz.



Nominacje mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki, fundacje i stowarzyszenia działające w sferze kultury, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele środowisk twórczych.



Łączna pula nagród to 60 tys. zł. Środki te zostaną podzielone maksymalnie między 4 laureatów.

Informacje, w tym szczegółowy regulamin konkursu i wniosek zgłoszeniowy na stronie: https://kultura.wzp.pl/



Laureatami jedenastej edycji, która odbyła się w 2022 roku, zostali: dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie Sylwia Fabiańczyk-Makuch; kompozytor, pianista i nauczyciel Michał Kawecki; reżyser, aktor, społecznik Marek Kościółek oraz aktor Teatru Polskiego Mirosław Kupiec. (K)