2024 rokiem Jacka Nieżychowskiego. Hołd dla legendarnego założyciela Operetki

Podczas poniedziałkowej konferencji w Operze na Zamku zaprezentowano bogaty program wydarzeń artystycznych poświęconych Jackowi Nieżychowskiemu. Fot. Dariusz Gorajski

W grudniu Rada Miasta Szczecin uchwaliła - na wniosek dyrekcji Opery na Zamku i rodziny Jacka Nieżychowskiego - 2024 rokiem zasłużonego dla Szczecina i rozwoju opery artysty. W tym roku mija bowiem 100. rocznica jego urodzin. Wydarzenie jest jednocześnie pretekstem do przypomnienia sylwetki artysty, a zadbają o to w najbliższych miesiącach najważniejsze szczecińskie instytucje kultury. W poniedziałek w Operze na Zamku zapowiedziano bogaty program wydarzeń artystycznych inspirowanych życiem i twórczością Nieżychowskiego.



Pierwszym ważnym wydarzeniem, które ma popularyzować i upamiętniać założyciela szczecińskiej Operetki, będzie premiera koncertu zatytułowanego „Nieżychowski”. Odbędzie się ona w sobotę, 27 stycznia w Operze na Zamku. Spektakl współtworzony jest wraz z Teatrem Polskim, a za jego reżyserię odpowiada Adam Opatowicz. Wieczór poprowadzi Artur Andrus.

- Będą fragmenty operetkowe, świat kabaretu czy akcenty związane z Festiwalem Młodych Talentów - zapowiadał na poniedziałkowej konferencji w Operze na Zamku Jerzy Wołosiuk, dyrektor ds. artystycznych. - To z pewnością ciekawa artystyczna podróż i koncert, który ma wyzwolić pewne wspomnienia i przybliżyć postać Jacka Nieżychowskiego.

Wydarzenia w ramach roku J. Nieżychowskiego zapowiadają również inne instytucje. Urząd Miasta planuje plenerową wystawę oraz nawiązanie do tej postaci podczas najbliższego Festiwalu Młodych Talentów. Jagoda Kimber, dyrektor Willi Lentza zapowiedziała wręczenie nagrody im. Jacka Nieżychowskiego w konkursie wokalnym, który odbędzie się 25 maja. Natomiast 8 czerwca Willa Lentza zaprasza na tradycyjne śniadanie w ogrodzie, które swoją stylistyką nawiązywać będzie do klimatu lat sześćdziesiątych XX wieku. Imieniem Jacek nazwana zostanie także jedna z magnolii kwitnących w ogrodzie. W planach jest także spektakl poświęcony Karin Stanek lub Joannie Kulmowej, ale szczegóły nie są jeszcze znane. Interesującym wydarzeniem będzie z pewnością „Biesiada ziemiańska” oparta na książce kulinarnej wydanej przez jubilata. Rodzina Jacka Nieżychowskiego wysłała zaproszenia do szczecińskich restauracji, które przygotują potrawy opisane w książce. Biesiada odbędzie się w październiku w Operze na Zamku.

- Na biesiadę zaproszonych zostanie sto znamienitych osób ze Szczecina, a każda z restauracji zaprezentuje dania z przedwojennej kuchni ziemiańskiej - zapowiedziała synowa Jacka Nieżychowskiego, Ewa.

Uhonorowanie jubilata odbywa się w setną rocznicę jego urodzin. To wspólna inicjatywa miejskich i marszałkowskich instytucji kultury. Projekt nazwania 2024 rokiem Jacka Nieżychowskiego wyszedł od jego rodziny i Jacka Jekiela, dyrektora Opery na Zamku. Starania prowadzono już w roku 2022.

- Podczas dyskusji w Radzie Miasta padło stwierdzenie, że Szczecin nie ma tradycji nazywania danego roku imieniem ważnej postaci - mówił podczas konferencji Jacek Jekiel. - Mam nadzieję, że tą uchwała grudniową zrodzi się fantastyczna tradycja uhonorowania zasłużonych ludzi w historii Szczecina.

- Ranga tego wydarzenia jest wyjątkowa - podkreśliła Anna Bańkowska z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. - Mieliśmy szczęście, że właśnie tu, w Szczecinie, Jacek założył operetkę.

Entuzjazmu nie kryła również Dorota Serwa, dyrektor Wydziału Kultury Miasta Szczecin:

- To piękna historia muzycznego i artystycznego Szczecina. Instytucje kultury będą przybliżały twórczość Nieżychowskiego, tworząc wzajemną platformę współpracy.

Jacek Nieżychowski był twórcą szczecińskiej Operetki, z której zrodził się Teatr Muzyczny, a z czasem Opera na Zamku. Był również pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Młodych Talentów w latach 1962-1963 oraz rozpoznawalnym w całej Polsce artystą kabaretowym jako członek Silnej Grupy pod Wezwaniem. ©℗

Agata Jankowska