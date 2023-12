Alicja po drugiej stronie lustra. Opera na Zamku zaprasza

Zachwycające oko i ucho przedstawienie doceniono nagrodą za najlepszą choreografię w Polsce. Fot. Piotr GAMDZYK/Opera na Zamku

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na familijny – dla dzieci od siódmego roku życia – spektakl baletowy „Alicja w Krainie Czarów” w choreografii Jacka Tyskiego, do muzyki Przemysława Zycha.

Filmowana i animowana, wielokrotnie wznawiana drukiem i ilustrowana przez najlepszych grafików książka Lewisa Carrolla – tym razem jako inspirująca muzyczna oraz taneczna opowieść. Wzorowana na klasycznych baletach i… hollywoodzkiej muzyce filmowej „Alicja…” jest dynamiczna i pełna fantazyjnych obrazów prosto z Krainy Czarów. Zachwycające oko i ucho przedstawienie doceniono nagrodą za najlepszą choreografię w Polsce.

Opera zachęca: „Zapraszamy nie tylko najmłodszych do tanecznej podróży w Krainie Czarów, na spotkanie z Białą Królową, Kapelusznikiem, mądrym Kotem… A wszystko to za sprawą zjawiskowej choreografii, bajkowych, efektownych kostiumów i fantazyjnej charakteryzacji oraz genialnej muzyki skomponowanej na zmówienie Opery i brawurowo wykonanej przez jej orkiestrę. Historię Alicji, która przez magiczne lustro trafia do krainy czarów i magii, zna każde dziecko. Inspirująca opowieść o walce dobra ze złem i prawdziwej przyjaźni porusza także dorosłego widza, działa na jego wyobraźnię i sprawia, że przenosimy się w zaczarowane czasy dzieciństwa. Najlepszym sposobem na wykreowanie go na scenie jest taniec, muzyka o bogatej kompozycji z użyciem nowoczesnych technik i instrumentów, stylizowana na tę, którą znamy z filmów, oraz bajkowe, efektowne stroje i scenografia. O zbudowanie krainy ze świata dziecięcej wyobraźni zadbali najzdolniejsi polscy artyści młodego pokolenia. To jedyny w ostatnich latach balet pisany na zamówienie z udziałem pełnej orkiestry symfonicznej. Jacek Tyski otrzymał nagrodę dla najlepszego choreografa w Polsce w 2015 r. Historia oparta na motywach powieści Lewisa Carolla „Alicja w Krainie Czarów” i „Po drugiej stronie lustra” oraz inspirowana filmem Tima Burtona „Alice in Wonderland””.

Kompozytor Przemysław Zych mówi: „Sam fantastyczny świat Krainy Czarów z całą groteską, absurdem, przejaskrawionymi postaciami i logiką snu jest przestrzenią, w której dzieci z pewnością odnajdują się bez problemów. Natomiast wielowymiarowość powieści, odniesienia do współczesnej autorowi rzeczywistości i wreszcie mnogość interpretacji i kontekstów, jakie ona umożliwia to zdecydowanie grunt dla dojrzałego odbiorcy. I to w „Alicji…” jest zarówno fascynujące, jak i stanowi wyzwanie dla artystów „zabierających się” za to dzieło. (…) Przy premierze powiedziałem w jednej z rozmów, że poszczególne sceny były „testowane” na dzieciach (śmiech) – rzeczywiście pokazywałem mojej córeczce i synkowi, jak zilustrowałem daną postać, dane wydarzenia i obserwowałem ich reakcję. To było takie bardzo bezpośrednie wejście do świata dzieci. Przyznam też, że komponuję dla młodych odbiorców i wykonawców niemal od zawsze i niezwykle to lubię. Ale jak już wspomniałem, wydaje mi się, że każdy z nas nosi jeszcze w sobie trochę dziecka, trzeba je tylko odnaleźć, co chyba nam, artystom jest szczególnie potrzebne, nie tylko w twórczości przeznaczonej dla najmłodszych odbiorców. Trzeba pamiętać za Januszem Korczakiem, że „nie ma dziecka – jest człowiek”, więc tworząc dla dzieci tworzymy dla nas samych. (…) Świeżość, delikatność i czystość chłonnej dziecięcej wrażliwości to elementy, które dziś szczególnie wystawione są na próbę przez całą masę produktów muzycznopodobnych, opartych na prostych kalkach popkultury i mechanizmach podaży i popytu. Skutecznie pozbawiają one najmłodszych odbiorców cennej ciekawości, otwartości na bogaty świat dźwięków, ograniczając go w sposób karykaturalny. Jestem jednak pewien, że bogactwo barw orkiestry oraz piękno tanecznego ruchu, potrafi zaczarować odbiorcę w sposób nieporównywalny z innym, również przez to, że te niewerbalne przecież elementy spektaklu nie określają często akcji wprost i tym bardziej fascynują młodą publiczność operując jedynie brzmieniem, gestem, kształtem i kolorem”.

„Alicję w krainie czarów” możemy obejrzeć w sobotę i niedzielę o g. 17.

(as)