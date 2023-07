Pożar na lotnisku na Sycylii. Problemy turystów z powrotem do kraju [GALERIA, FILM]

W poniedziałek w nocy na lotnisku w Katanii na Sycylii doszło do pożaru na jednym z terminali. Wszystkie wyloty i przyloty zostały wstrzymane do środy, do godziny 14.00.

Wyloty z lotniska w Palermo są w większości wyprzedane, podobnie miejsca w pociągach do Rzymu. W związku z tym problemy z powrotem do kraju mają turyści, którzy mieli na poniedziałek zaplanowane loty do Polski. Osoby, które dopiero wybierają się na Sycylię, proszone są o sprawdzenie, czy ich lot nie został odwołany.

W pożarze według włoskich mediów nikt nie ucierpiał.

Tekst, fot. i film Piotr Sikora