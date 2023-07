Misja kosmiczna polskiego astronauty w 2024 r.

Fot. PAP/Marian Zubrzycki

Misja kosmiczna polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego miałaby się odbyć w 2024 r. - powiedział PAP szef MRiT Waldemar Buda. Dodał, że podstawą do dyskusji o umowie w tej sprawie jest zwiększenie o kilkaset milionów euro składki Polski do ESA. Minister liczy, że będzie to wystarczające.

Jak poinformowała PAP w czwartek Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Polska i ESA "rozważają opcje, by umożliwić lot" w kosmos Sławoszowi Uznańskiemu. "Szczegóły zostaną przekazane dopiero po osiągnięciu porozumienia ze wszystkimi stronami, w tym z międzynarodowymi partnerami ISS" - dodano.

"Ta misja miałaby się odbyć w 2024 r. Wszystkie przygotowania do niej - przed nami" - powiedział PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że Polska musi "sformalizować współpracę z ESA na nowych warunkach". "Musimy też porozumieć się ze stroną amerykańską, która będzie współuczestnikiem tej misji" - zaznaczył.

Według Budy wkrótce "będzie szczegółowy program, jak polska strona miałaby się do tego przygotowywać". "Ale rozstrzygnijmy najpierw jego udział (polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego w misji kosmicznej - PAP), a ostatecznie, później, planujmy jego przygotowanie do tej misji" - podkreślił minister.

"Złożyłem list intencyjny, w którym wskazałem znaczące zwiększenie naszej partycypacji w składce ESA - m.in. to jest podstawą do dyskusji na temat zawarcia umowy o współpracy z ESA - zarówno udziału naszego astronauty w misji kosmicznej, jak i współpracy w rozwoju polskich przedsiębiorstw" - powiedział Waldemar Buda.

Dodał, że "zaproponowaliśmy znaczące zwiększenie składki, o kilkaset milionów euro". Buda liczy, że "to będzie wystarczające, aby zrealizować polskie cele".

W czwartek po południu szef MRiT poinformował dziennikarzy, że Polska rozmawia z Europejską Agencją Kosmiczną o uczestnictwie polskiego astronauty w misji, ale też o partycypacji naszych firm w rozwoju przemysłu kosmicznego. Minister Waldemar Buda wyraził nadzieję, że porozumienie zostanie zawarte jeszcze w lipcu br. (PAP)

