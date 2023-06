Wicepremier Kaczyński o ograniczeniu dostępu do plaży i morza w Świnoujściu

Fot. Dariusz Gorajski (archiwum)

Imposybilizm i niezdolność podejmowania wielkich przedsięwzięć w Polsce to historia; będziemy tą drogą rozwoju dalej iść, będziemy nią iść, oczywiście, jeżeli dostaniemy społeczne poparcie w najbliższych wyborach - mówił w piątek wicepremier Jarosław Kaczyński na uroczystości otwarcia tunelu pod Świną.

Kaczyński odniósł się również do poruszanej wcześniej przez prezydenta Świnoujścia kwestii ograniczenia dostępu do plaży i morza, m.in. w związku ze środkami bezpieczeństwa wokół świnoujskiego gazoportu. - Otóż my ten problem rozwiążemy. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie rezygnować, ze względu na różne zagrożenia, które z racji sprawowanej funkcji - wicepremiera ds. bezpieczeństwa, znam może lepiej niż inni - ale są inne metody, żeby doprowadzić do tego, by ten teren był w dalszym ciągu dostępny dla celów turystycznych i rekreacyjnych. I tak się stanie, proszę się o to nie obawiać - zadeklarował.

Kaczyński podkreślał, że rząd PiS dba i stara się dbać o interesy ogromnej większości Polaków. - Wszystkich, którzy chcą żyć z uczciwej pracy, a to jest przecież całkowicie miażdżąca większość. Będziemy tą drogą rozwoju dalej iść, będziemy ją iść, oczywiście, jeżeli dostaniemy społeczne poparcie w najbliższych wyborach - powiedział.

