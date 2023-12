Łut szczęścia na finał SBO

Fot. Ryszard Pakieser

Nie dogrywka lecz losowanie ostatecznie zdecydowały, który ze zwycięskich projektów dla Niebuszewa zostanie zrealizowany. Mowa oczywiście o właśnie zakończonej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, której finał przysporzył sporo emocji.

SBO 2024 przejdzie do historii jako wyjątkowy z kilku powodów. Pierwszy to oczywiście „zielone SBO” - czyli nowa kategoria pomysłów na lepszy Szczecin, na które mogli głosować mieszkańcy. Zastąpiła dawną pulę tzw. projektów ogólnomiejskich. Przejmując na swoje konto 30 procent budżetu obywatelskiego.

Pozostałe środki - z łącznej sumy 17,2 mln złotych - zostaną przeznaczone na realizację projektów lokalnych. I to właśnie wśród nich doszło do remisu, jaki do tej pory nie wydarzył się w całej historii SBO. W obszarze Niebuszewo dwa przedsięwzięcia uzyskały największą i identyczną liczbę głosów poparcia - po 248. Oba opiewały na niemal pół miliona złotych, więc równolegle nie mogły zostać zrealizowane. O wyborze pomiędzy międzypokoleniową inwestycją przy ul. Cedyńskiej oraz budową parkingu poprawiającego bezpieczeństwo przy ul. Tomaszowskiej - zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego - zdecydowało losowanie.

Odbyło się podczas ostatniego posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. Tą drogą jako ostatni - spośród w sumie 33. - do realizacji został skierowany projekt pn. „Międzypokoleniowe strefy rekreacji na os. Książąt Pomorskich”. Którego autorem, podobnie jak drugiego z remisowych przedsięwzięć, jest radny Łukasz Kadłubowski.

- Zadanie polega na budowie największego placu zabaw w Szczecinie wraz ze strefami wypoczynku dla dzieci oraz dorosłych na terenie zielonym przy ul. Cedyńskiej. Dodatkowo planowana jest organizacja festynu z okazji powitania lata - projekt opisywał jego autor. - Warto zainwestować w nową strefę rekreacji z placem zabaw na os. Książąt Pomorskich, ponieważ przyczyni się to do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców, integracji społecznej, poprawy bezpieczeństwa, wizerunku osiedla i dostarczy rozrywki dla dzieci i dorosłych.

Pomysł nie bazuje na konkretnym projekcie wykonawczym. Koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej zostanie więc pokryty z puli SBO. Podobnie, jak realizacja całego przedsięwzięcia, wstępnie oszacowana na około 450 tys. złotych.

Przypomnijmy: we właśnie zakończonej edycji SBO 2024 mieszkańcy mogli wybierać spośród 149 propozycji, wśród których były 124 projekty lokalne oraz 25 "Zielonego SBO". ©℗

(an)