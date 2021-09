Oczy tej małej psiny

Duża psina o wielkim sercu - taka jest Kira, niespełna dwuletnia sunia, która od sierpnia jest rezydentką szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Bystra psina w świetnej kondycji i zdrowiu na pewno się sprawdzi w aktywnie spędzającej czas rodzinie.

Kira została porzucona w połowie wakacji. Straciła dom, bo dotychczasowi opiekunowie nie mieli dla niej dość czasu i serca. Zaniedbali ją wychowawczo. Bystrej psinie nie zapewnili wystarczająco dużo ruchu oraz wyzwań, które pozwoliłyby nieco okiełznać jej dynamiczną naturę. Zamknięta w domu, samotna i znudzona, zaczęła więc rozrabiać.

- Kocha ludzi. Szczególnym sentymentem darzy dzieci. Ale cierpi na lęk separacyjny. Ponoć różnie go okazuje: zdarza jej się niszczyć różne przedmioty albo brudzić. Będzie więc wymagała sporo uwagi, cierpliwości i troski. Zatem powinna trafić pod opiekę osoby, która ma już pewne doświadczenie w wychowywaniu psów z temperamentem - o Kirze opowiadają jej schroniskowi opiekunowie.

Kira jest bardzo towarzyska. Uwielbia spacery i zabawy z innymi psami. Jest niczym żywe srebro, więc będzie potrzebowała sporo ruchu. Sprawdzi się zarówno jako towarzyszka na długich trasach trekkingowych, jak i w biegach. Jest na tyle bystra, że szybko się uczy. Idealnym wyzwaniem dla niej może się okazać agility - specjalny sport dla psów z przeszkodami.

- Jest w typie psiaków, które są szczęśliwe wtedy, gdy są odpowiednio wybiegane. Poza tym… to pięknie zbudowana i oryginalnie umaszczona sunia, która przyciąga uwagę i budzi sympatię. Jej po prostu nie sposób nie kochać. Zapraszamy na spacer zapoznawczy z tą wyjątkową psiną - zachęcają pracownicy schroniska.

Kira to teraz schroniskowy numer 288/21. Gotowa do adopcji na już i na zawsze. Kto chciałby tę żywiołową sunię o pięknej oryginalnie ubarwionej sierści przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)