Zboże do góry, węgiel w dół

W zeszłym roku znacznie wzrosły przeładunki zbóż – o 981,7 tys. ton, tj. o 59,5 proc. w porównaniu z rokiem 2022. Fot. Ryszard PAKIESER

Obroty ładunkowe w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i Świnoujściu za dwanaście miesięcy 2023 roku wyniosły ok. 35 mln 323 tys. ton. To oznacza, iż w porównaniu do roku poprzedniego były niższe o cztery proc. Osiągnięty wynik był jednak drugim historycznie najlepszym w całej działalności ZMPSiŚ SA, co warto odnotować, szczególnie w obliczu dość specyficznego roku 2022.

– W 2022 roku zmagaliśmy się z nadzwyczajnym kryzysem energetycznym i koniecznością zapewnienia dostaw węgla, już nie wyłącznie rosyjskiego (w wyniku nałożonych sankcji na agresora), tylko pochodzącego praktycznie ze wszystkich zakątków świata, m.in. USA, RPA, Wenezueli, krajów bałtyckich i innych – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście – Już dziś wiadomo, że proces zakończył się sukcesem i jako społeczeństwo – dzięki działalności polskich portów morskich – nie odczuliśmy większych negatywnych skutków braku paliw kopalnych i płynnych. Między innymi stąd wynikał nadzwyczajny wynik roku 2022. W przypadku paliw płynnych możemy się pochwalić znaczącymi wzrostami w 2023 roku już nawet w odniesieniu do 2022.

W minionym roku wzrost przeładunków wystąpił w grupie towarowej „inne masowe” – o 683,1 tys. ton, tj. o 20,6 proc. (głównie ze względu na zwiększone przeładunki ukraińskiej surówki żelaza i nawozów rolniczych) oraz w zbożu – o 981,7 tys. ton, tj. o 59,5 proc., również dzięki dużemu udziałowi zbóż z Ukrainy (kukurydzy), jak i zwiększonym dostawom pszenicy do państw afrykańskich i krajów Europy Zachodniej. Z terminali zbożowych płyną informacje o spodziewanej dobrej koniunkturze na najbliższe ok. dwa lata. Wzrosty odnotowano także w produktach ropopochodnych – o blisko 1,1 tys. ton, tj. o 14,4 proc., w tym w LNG o 317,2 tys. ton (o 7,1 proc.).

Spadek obrotów w roku 2023 odnotowano natomiast w grupach: węgiel (o prawie 32 proc.) oraz ruda (o 46 proc.), co się wiązało bezpośrednio z zajętością placów składowych pod rekordowe dostawy węgla w roku 2022, które ostatnio charakteryzowały się niższą rotacją.

– Widzimy też pozytywne efekty zmodernizowanego toru wodnego Świnoujście – Szczecin, co przejawia się rosnącym tonażem statków pomimo mniejszej liczby zwinięć w ub. roku w porównaniu do roku 2022 – dodaje M. Woźniak-Lewandowska. ©℗

(ek)