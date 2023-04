Udany pierwszy kwartał. Prawie 9,5 mln ton towarów obsłużono w Szczecinie i Świnoujściu

W pierwszym kwartale br. w portach Szczecin i Świnoujście przeładowano łącznie blisko 9,5 mln ton towarów. Fot. ZMPSiŚ

Zespół portów Szczecin-Świnoujście podsumował wyniki przeładunków za pierwszy kwartał br. Operatorzy portowi od 1 stycznia do 31 marca obsłużyli prawie 9,5 miliona ton ładunków. To o 13,2 proc. więcej aniżeli w tym samym okresie 2022 roku.

W pierwszym kwartale tego roku w portach Szczecin i Świnoujście przeładowano łącznie blisko 9,5 mln ton towarów. Więcej było węgla (+110 proc.), ładunków z grupy inne masowe (+34,5 proc.), zbóż (+15,2 proc.), paliw (+42,6 proc.), w tym LNG (+41,6 proc.), oraz kontenerów (+4 proc.).

O prawie połowę w porównaniu z zeszłym rokiem spadły przeładunki rudy. Na niewielkim minusie jest też drobnica (-6 proc.), w tym drobnica promowa.

– Zarząd portu prognozuje, że tegoroczne wyniki przeładunkowe powinny przekroczyć wynik wypracowany w 2022 roku – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Przypomina, że dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście rok 2022 był rekordowy pod względem ilości obsłużonych ładunków. Wynik 36,8 mln ton przewyższył o 11 procent osiągnięty w 2021 r.

ZMPSiŚ podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi coraz większej ilości ładunków. Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych statków niż obecnie. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Ponadto rozbudowywany jest terminal LNG – powstaje dodatkowe stanowisko rozładunkowo-załadunkowe. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa od strony lądu, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni w przyszłości ofertę zespołu portowego, będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu oraz zlokalizowany w świnoujskim porcie terminal instalacyjny do obsługi morskich farm wiatrowych.

(ek)