Analizę nawigacyjną wykona „Projmors”

Umowę podpisali: Mateusz Samulak, prezes „Projmorsu” i Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

W siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie 13 października podpisano umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors” z Gdańska na wykonanie analizy nawigacyjnej dla ruchu statków po nowym podejściowym torze wodnym do portu w Świnoujściu. Umowę zawarto w obecności wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka. Jej wartość to 602 700 złotych, a termin wykonania – koniec lutego 2024 roku.

– Urząd Morski pracował bardzo długo nad tym, żeby stworzyć rozwiązanie, który już dla przyszłych pokoleń zabezpieczy swobodny dostęp do zespołu portów Szczecin – Świnoujście, a z drugiej strony pozwoli na to, że tor będzie tylko i wyłącznie w naszej jurysdykcji – powiedział wiceminister Marek Gróbarczyk. – Wielokrotnie wskazywaliśmy, że wszelkiego rodzaju pogłębienia obecnie funkcjonujących podejść natychmiast się spotykają z monitami naszych zachodnich sąsiadów, w związku z tym ta inwestycja stworzy zupełnie nową jakość potwierdzającą możliwości, ale i konieczność rozbudowy portu Szczecin – Świnoujście o terminal kontenerowy, który będzie miał autonomiczne, niezależne podejście.

Marek Gróbarczyk podziękował dyrektorowi i wszystkim pracownikom UMS, którzy uczestniczyli w tworzeniu założeń projektowych, oraz pogratulował prezesowi „Projmorsu” wygrania przetargu.

– Dzisiaj, na zakończenie kadencji parlamentarnej taki prezent jest fantastyczny i daje nadzieję na to, że port i całe Pomorze Zachodnie będzie się świetnie rozwijać – dodał wiceminister.

Dyrektor Urzędu Morskiego Wojciech Zdanowicz podkreślił, że to pierwszy krok do realizacji zarówno programu wieloletniego, jak i projektu związanego z nowym podejściem do portu w Świnoujściu.

– To właśnie ten dokument, na wykonanie którego umowę podpisujemy, będzie wskazywał dokładne parametry torów i jakie rodzaje statków maksymalnych będą się mogły w nich poruszać – mówił dyrektor UMS. – Dzięki tej umowie będziemy mogli dokonywać kolejnych przetargów i podpisywać kolejne umowy, aby ten projekt w tej unijnej perspektywie finansowej zrealizować. Do końca 2029 roku powinniśmy mieć tor wodny, a już na przełomie tego roku i przyszłego wykonaną analizę nawigacyjną.

Jak dodał dyrektor Zdanowicz, w przetargu złożono trzy oferty.

– Firma „Projmors” jest nam doskonale znana – powiedział. – To jedna z wiodących firm, jeśli chodzi o projektowanie hydrotechniki i dróg wodnych, tak że bardzo się cieszymy, że będzie to wykonane przez profesjonalny zespół.

Prezes „Projmorsu” Mateusz Samulak podziękował wiceministrowi i dyrektorowi za zaufanie.

Wykonanie analizy jest związane z zadaniem pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, dla którego w lipcu podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pre-umowę na dofinansowanie z krajowego programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021 – 2027. Wartość tego przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. zł, a kwota dofinansowania z programu FEnIKS wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. zł.

Planowane przedsięwzięcie polega na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia o głębokości technicznej 17 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek o długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszar, w którym się znajdzie tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów i uzgodnionym transgranicznie. Wykonanie robót budowlanych planuje się na lata 2027 – 2029. Ilość urobku do wydobycia podczas prac pogłębiarskich to ok. 130 – 150 mln metrów sześc. ©℗

