Podpisano umowę z wykonawcą ostatniego odcinka S11 w Zachodniopomorskiem

Przedstawiciele inwestora i wykonawcy podpisali umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S11 Bobolice – Szczecinek. Fot. GDDKiA

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał z wykonawcą umowę na budowę drogi ekspresowej Bobolice – Szczecinek. To ostatni odcinek realizacyjny S11 w województwie zachodniopomorskim. W drugiej połowie września planowane jest oddanie do ruchu odcinka Koszalin – Bobolice o długości 48 km. W użytkowaniu jest natomiast ekspresowa obwodnica Szczecinka.

– Rząd realizuje ambitne inwestycje w całym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Droga ekspresowa S11 jest nazywana „drogą życia” dla Pomorza Środkowego. Docelowo połączy Kołobrzeg i Koszalin z Wielkopolską i Górnym Śląskiem. Aby było to możliwe, już za kilka tygodni oddamy kierowcom do użytkowania odcinek między Koszalinem a Bobolicami, zaś dzisiaj w fazę realizacji wchodzi kolejny odcinek: od Bobolic do istniejącej obwodnicy Szczecinka.

Jaka będzie S11?

Inwestycję o długości ponad 24 km wykona firma Intercor za kwotę nieco ponad 1,1 mld zł. Termin zakończenia prac to lipiec 2026 roku. Wykonawcy zostanie w ciągu 30 dni od podpisania umowy przekazany plac budowy, ale będzie on jeszcze miał siedem miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych. Na realizację prac budowlanych przewidziano 22 miesiące z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 14 marca). Zgodnie z harmonogramem inwestycji, zasadnicze roboty budowlane powinny się rozpocząć wiosną przyszłego roku, a zakończyć latem 2026 roku.

Nowa S11 będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Trasa zapewni znacznie większy komfort podróży i bezpieczeństwo niż obecna jednojezdniowa DK11, na której jest wiele skrzyżowań, zjazdów i przejść dla pieszych. S11 ominie od wschodu miejscowość Wierzchowo wyprowadzając z jej centrum ruch tranzytowy, będzie to duża korzyść dla mieszkańców. Dotychczasowa DK11 i jej przebudowane fragmenty stracą status drogi krajowej i będą służyły komunikacji lokalnej.

Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe: Wierzchowo oraz Szczecinek Północ. Ten ostatni zostanie zbudowany w miejscu obecnego ronda na północnym końcu obwodnicy Szczecinka. Na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest realizacja pary Miejsc Obsługi Podróżnych. Obiekty te będą posiadały rezerwę pod budowę stacji paliw i restauracji. Przewidziano budowę 26 obiektów mostowych, w tym czterech górnych przejść dla zwierząt.

Z Pomorza Środkowego na Śląsk

Decyzja środowiskowa dla drogi S11 na terenie województwa zachodniopomorskiego została uzyskana już w 2011 roku. Dla odcinka Bobolice – Szczecinek dalsze prace przygotowawcze mogły jednak ruszyć dopiero dzięki decyzjom ministra infrastruktury z 2017 roku, przyznającym finansowanie na opracowanie dokumentacji.

W 2018 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą Transprojekt Gdański, o wartości 6 mln zł, na opracowanie Koncepcji programowej wraz z projektem budowlanym. W 2021 r. dokumentacja została zakończona i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Taką decyzję wojewoda zachodniopomorski wydał 28 listopada 2022 r.

Inwestycja powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ok. 550 km (obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km , w tym wspólny przebieg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina o długości ok. 35 km). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź trwają prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

