Świąteczne zakupy w Designer Outlet Berlin

Świąteczne zakupy w Designer Outlet Berlin Fot. © DOB

Warto dać się oczarować nastrojowej bożonarodzeniowej atmosferze i właśnie w Designer Outlet Berlin zrobić świąteczne zakupy w sklepach ponad 100 designerskich marek. To miejsce, do którego można dojechać w zaledwie 30 minut z Berlina i gdzie można znaleźć inspiracje na fantastyczne prezenty oraz idealne świąteczne niespodzianki dla swoich bliskich. Dnia 10 grudnia w godzinach od 13.00 do 19.00 Designer Outlet Berlin zaprasza na niedzielne zakupy z muzyką na żywo, atrakcjami artystycznymi i wspaniałymi ofertami z dodatkowymi rabatami do 70% od cen outletowych. Ten dzień będzie niepowtarzalną okazją na zrobienie wyjątkowych zakupów oraz możliwością odpoczynku w jednej z wielu kawiarni i restauracji. To czas by cieszyć się najnowszymi stylami i poznać miejsce, w którym można robić zakupy przez cały rok, płacąc zawsze do 70% taniej od cen detalicznych.

www.mcarthurglen.com/en/outlets/de/designer-outlet-berlin