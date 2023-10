Krótki odpoczynek z długotrwałymi efektami

Wellness hotel w Döllnsee Fot. © Fotoarchiv Steffen Lehmann

Hotele wellness są doskonałym miejscem na ucieczkę od stresującej codzienności i odprężenie ciała i umysłu. Warto wybrać się do Szprewaldu i zrelaksować się w Bleiche Resort & SPA lub Spreewald Thermenhotel. W miejscowości Bad Saarow przestronny Esplanade Resort & SPA oferuje wellness, fitness, rozrywkę i usługi gastronomiczne. Hotel Villa Contessa – Luxury SPA jest z kolei bardziej kameralny. W okolicach Berlina znajdują się także takie obiekty, jak: Inselhotel Potsdam, The Lakeside Burghotel Strausberg czy Hotel & SPA Sommerfeld. Relaksujący pobyt można połączyć z zakupami w Poczdamie lub Berlinie. Położone z dala od miejskiego zgiełku hotele te są również idealną bazą wypadową do wycieczek rowerowych lub pieszych.

www.brandenburg-tourism.com/accommodation/hotels-and-holiday-flats