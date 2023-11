Magiczne chwile - cisza natury i przytulne ciepło

Zimowa aura na Freundschaftsinsel w Poczdamie Fot. © TMB Tourismus-Marketing-Brandenburg-GmbH

W Brandenburgii prawdziwa, śnieżna zima jest rzadkością. Mimo to, że na zewnątrz nie panują tutaj siarczyste mrozy i nie można przedzierać się przez zaspy, to warto odkrywać Brandenburgię także w chłodnych porach roku. Podczas pieszych wędrówek często można podziwiać wyjątkowe widoki zimowego krajobrazu. Szczególnie godny polecenia jest „szlak widoków na łąki”, prowadzący przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Trasa przebiega przez dziki, pierwotny krajobraz leśny i dzięki temu ma wyjątkowy urok. Miłośnicy pieszych wędrówek mogą liczyć na bardzo ciekawą wycieczkę podążając okrężnym szlakiem „Wokół Schorfheide”, na dystansie 135 km podzielonym na siedem etapów wędruje się przez Rezerwat Biosfery Schorfheide-Chorin, las bukowy Grumsin, Park Przyrody Barnim i miasto Eberswalde. Niecałe pół godziny jazdy samochodem z Polski zdobywcy szczytów mogą sprawdzić swoją kondycję i wytrzymałość na trasie o długości około 23 km. Między miejscowościami Falkenberg i Bad Freienwalde wędrowcy wyruszają na wręcz alpejską trasę o przewyższeniu prawie 1000 metrów z czterema wieżami widokowymi i krzyżem szczytowym. Ci, którzy mają nieco więcej czasu, mogą jeszcze odkrywać Poczdam i okolice na trasie Europejskiego Szlaku Długodystansowego E11. Wiele krótkich tras zachęca tutaj do eksplorowania okolicy i aktywnego spędzania wolnego czasu, jak np. szlak turystyczny biegnący wzdłuż brzegów Haweli do Klein Glienicke – miejsca gdzie stoją cztery szwajcarskie domy. Niezwykłe pod względem architektonicznym wille zdobią północny brzeg jeziora Griebnitz.

Szczególnym doświadczeniem jest poznawanie mistycznego krajobrazu Spreewaldu z poziomu wody właśnie zimą. Jeśli tylko rzeki nie są pokryte warstwą lodu i są żeglowne, to jest to możliwe podczas tzw. „Spływu z grzańcem”. W trakcie rejsu po sieci rzek i kanałów goście otuleni są grubymi kocami, a od wewnątrz rozgrzewa ich pachnące grzane wino lub aromatyczna herbata. Całkowitą ciszą i spokojem można się cieszyć podczas indywidualnego zimowego spływu kajakowego, który jest najlepszą okazją do wsłuchiwania się w odgłosy natury pogrążonej w zimowym śnie.

Gdy na zewnątrz jest zimno i mokro, to właśnie samo ciepło jest wręcz magiczną atrakcją. Liczne uzdrowiska termalne w Brandenburgii oferują wypoczynek typu spa i wellness. W NaturTherme Templin znajdują się m.in. klasyczna sauna fińska o temperaturze 90°C oraz sauna farmerska o temperaturze 55°C i wysokiej wilgotności. Następnie można usiąść przy specjalnym alpejskim piecu wypełnionym sianem, tzw. Kraxenofen, który doskonale rozgrzewa plecy i ramiona. Zgodnie z zimową tradycją, kamienie w saunie polewane są wodą z kryształkami lodu. Z kolei znakiem rozpoznawczym Spreewelten Bad w Lübbenau są pingwiny, a prawdziwi koneserzy saun wiedzą, że warto odwiedzić świat saun w Lübbenau. Na 5000 metrach kwadratowych znajdują się tutaj różne rodzaje saun zgrupowane w drewnianych domkach położonych wzdłuż rzeki, przypominając swą architekturą szprewaldzką wioskę. Oczywiście nie można przegapić tu sauny ogórkowej, która jest wyposażona jak prawdziwy zakład kiszenia ogórków. Wywar z zielonych ogórków działa kojąco i oczyszczająco, sprawiając, że skóra staje się miękka i gładka.

www.brandenburg-tourism.com