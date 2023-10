Wspaniałe chwile w Designer Outlet Berlin

Zakupy w Designer Outlet Berlin Fot. livestyle © DOB

Najnowsze trendy mody na sezon jesienno-zimowy można znaleźć w ofercie ponad 100 marek, takich jak BOSS, JOOP!, Karl Lagerfeld i wielu innych – zawsze do 70 proc. taniej niż w zwykłych sklepach. Po zakupach warto zrobić sobie małą przerwę w jednej z licznych kawiarni i restauracji. W dniu 5.11.2023 Designer Outlet Berlin zaprasza na niedzielne zakupy w godzinach od 13 do 19. To dodatkowy dzień na zakupy z rodziną, przyjaciółmi lub znajomymi w miłej atmosferze z muzyką na żywo, spacerami i małymi niespodziankami. Specjalne oferty do 70 proc. dodatkowej zniżki od ceny detalicznej czekają na wszystkich. Przybywajcie. Oglądajcie. Kupujcie.

www.mcarthurglen.com/en/outlets/de/designer-outlet-berlin