Mniej opakowań i zakaz stosowania "trwałych chemikaliów". PE chce zmian

Fot. PAP/Kadr z filmu

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie przepisów dotyczących opakowań w całej UE, aby rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów oraz zwiększyć ponowne ich wykorzystywanie i recykling. Przyjęty dokument jest stanowiskiem europarlamentu w negocjacjach z rządami UE.

Oprócz ogólnych celów redukcji opakowań zaproponowanych w rozporządzeniu (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.), posłowie chcą wyznaczyć konkretne cele redukcji opakowań z tworzyw sztucznych (10% do 2030 r., 15% do 2035 r. i 20% do 2040 r.).

Przede wszystkim eurodeputowani chcą zakazać sprzedaży bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy (poniżej 15 mikronów), chyba że jest to wymagane ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, aby zapobiec marnowaniu żywności. Zaproponowali również znaczne ograniczenie stosowania niektórych formatów opakowań jednorazowych, takich jak miniaturowe opakowania hotelowe na produkty toaletowe i folia termokurczliwa na walizki na lotniskach.

Aby zapobiec negatywnym skutkom zdrowotnym, posłowie do PE wezwali do wprowadzenia zakazu stosowania tak zwanych "trwałych chemikaliów" (per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS) oraz bisfenolu A w opakowaniach mających kontakt z żywnością.

Sprawozdawczyni Frédérique Ries (Renew, BE) podkreśliła, że przyjęcie dokumentu to silny sygnał poparcia europarlamentu dla całkowitej przebudowy unijnego rynku opakowań i odpadów opakowaniowych.

„Przepisy te są niezbędne dla europejskiej konkurencyjności i innowacji oraz dostosowują ambicje środowiskowe do rzeczywistości przemysłowej. Wraz ze skuteczną polityką wielokrotnego użytku i recyklingu, upewniamy się, że opakowania są bezpieczne dla konsumentów, dodając zakaz stosowania szkodliwych chemikaliów w opakowaniach żywności, w szczególności PFAS" – podkreśliła eurodeputowana.

Promowanie opakowań wielokrotnego użytku

Europosłowie chcą stworzenia przejrzystych wymogów dotyczących ponownego użycia lub ponownego napełnienia opakowań. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem końcowi dystrybutorzy napojów i żywności na wynos w sektorze usług gastronomicznych, tacy jak hotele, restauracje i kawiarnie, powinni dać konsumentom możliwość przyniesienia własnego pojemnika.

Lepsza zbiórka i recykling odpadów opakowaniowych

W sprawozdaniu wskazano też na potrzebę wprowadzenia przepisów, zgodnie z którymi wszystkie opakowania mają nadawać się do recyklingu, spełniając surowe kryteria, które zostaną określone w prawodawstwie wtórnym. Przewidziano przy tym pewne tymczasowe wyjątki dotyczące, na przykład, drewnianych i woskowanych opakowań na żywność.

Ponadto europosłowie zaproponowali, aby kraje UE zapewniły, że 90% materiałów zawartych w opakowaniach (plastik, drewno, metale żelazne, aluminium, szkło, papier i tektura) było zbieranych oddzielnie do 2029 roku.

W 2018, sektor produkcji opakowań wygenerował w UE obrót w wysokości 355 mld EUR. Jest to stale rosnące źródło odpadów, których łączna ilość w UE wzrosła z 66 mln ton w 2009 roku, do 84 mln ton w 2021 roku. W 2021 każdy Europejczyk wytwarzał 188,7 kg odpadów opakowaniowych rocznie, a liczba ta ma wzrosnąć do 209 kg w 2030 roku, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania.

Źródło informacji: EuroPAP News