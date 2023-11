Serwis Samorządowy PAP po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”

Serwis Samorządowy PAP

Według rankingu „Gmina Dobra do Życia” 2023 najlepiej żyje się w Warszawie, Osielsku, Stalowej Woli, Gogolinie i Kleszczowie. Każda z tych gmin osiągnęła najwyższy wskaźnik jakości życia w swojej kategorii.

W czwartek, 16 listopada Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Ranking opracowany został we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Nagrody odebrały gminy, które w swoich kategoriach osiągnęły najwyższy wskaźnik jakości życia: Warszawa, Osielsko, Stalowa Wola, Gogolin i Kleszczów. Wyróżniono również gminy, które zajęły pierwsze miejsce w województwach.

Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników pokazujących jakość życia we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska. Autorzy raportu przyjrzeli się też budżetom gmin, w tym wydatkom inwestycyjnym oraz jakości dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. W określaniu jakości życia wzięto tez pod uwagę poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

„Jakość życia to jest coś, co nas otacza, coś w czym żyjemy i chcemy, żeby ta jakość życia była jak najlepsza. Dlatego w tym wskaźniku syntetycznym znalazło się spektrum tego, w czym żyjemy. Gdzieś musimy mieszkać, gdzieś musimy albo chcemy pracować, uczymy się, wypoczywamy, przemieszczamy się pomiędzy tymi różnymi miejscami naszej aktywności, więc wskaźnik stara się być czymś uniwersalnym, kompleksowym” – wyjaśnił prof. dr hab. Przemysław Śleszyński.

Nagrody za najwyższą jakość życia wręczyła redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP Anna Banasik w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Nagrodzone gminy to:

Miasta na prawach powiatu

Warszawa

Kraków

Zielona Góra

Wrocław

Sopot

Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu

Osielsko

Podkowa Leśna

Izabelin

Dobra (Szczecińska)

Kobierzyce

Gminy z siedzibą powiatu

Stalowa Wola

Lubliniec

Kołobrzeg

Lubin

Nowy Tomyśl

Gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców

Gogolin

Kostrzyn nad Odrą

Władysławowo

Miasteczko Śląskie

Kalety

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców

Kleszczów

Dziwnów

Lubin

Jerzmanowa

Ustronie Morskie

We współpracy z Instytutem Pokolenia w każdej kategorii wyróżniliśmy także gminy dobre do życia w obszarze funkcjonowania rodziny. Są to: Rzeszów, Boguchwała, Jarosław, Krynica-Zdrój i Kleszczów

Gminy dobre do życia w województwach

dolnośląskie – Kobierzyce

kujawsko-pomorskie – Osielsko

lubelskie – Głusk

lubuskie – Zielona Góra

łódzkie – Kleszczów

małopolskie – Kraków

mazowieckie – Podkowa Leśna

opolskie – Opole

podkarpackie – Rzeszów

podlaskie – Supraśl

pomorskie – Sopot

śląskie – Boronów

świętokrzyskie – Włoszczowa

warmińsko-mazurskie – Stawiguda

wielkopolskie – Tarnowo Podgórne

zachodniopomorskie – Dobra (Szczecińska).

Ranking „Gmina Dobra do Życia” został objęty patronatem: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP, a także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerem gali była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia” – TOP50 dostępne są TUTAJ.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP