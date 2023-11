Program Agrarny: 30 lat współpracy PepsiCo z polskimi rolnikami

Wspólnie z rolnikami PepsiCo Polska świętuje 30 lat działania Programu Agrarnego firmy w Polsce. W 1993 r. podjęto współpracę z polskimi gospodarstwami w zakresie upraw i dostaw ziemniaków, która trwa do dzisiaj. Z polskich pól pozyskiwany jest najwyższej jakości surowiec do produkcji kultowych chipsów Lay’s. Codzienną pracę rolników wspiera Dział Agro PepsiCo Polska badając glebę, analizując potrzeby w zakresie wydajności upraw, przechowywania i dostaw ziemniaków, a także ich jakości. W ten sposób firma wnosi wkład w modernizację i rozwój polskiego sektora produkcji ziemniaka przemysłowego. Firma współpracuje obecnie z ponad 70 gospodarstwami w całej Polsce – 3 z nich uczestniczą w programie od początku.

Gospodarstwa rolne w Polsce zajmują się uprawą 10 różnych odmian ziemniaka chipsowego na łącznym areale ok. 5 500 ha. Najwięcej ziemniaków dostarczanych jest z Dolnego Śląska i Wielkopolski ‒ 90 000 ton rocznie. W ramach Programu Agrarnego, PepsiCo kontraktuje łącznie około 200 000 ton rocznie.

Gdy w 1993 roku otwarty został zakład PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim produkujący chipsy, ziemniaki stały się niezbędnym surowcem. PepsiCo zainicjowało wówczas Program Agrarny. W czasach transformacji polskiej gospodarki większość rolników prowadziła małe gospodarstwa rolne, a wielu z nich mierzyło się z wyzwaniem sprostania twardym zasadom rynkowym i określenia strategii działania. Program Agrarny PepsiCo zapewniał rolnikom przede wszystkim przewidywalność biznesu w postaci gwarancji skupu po określonej cenie, co umożliwiało powiększanie i modernizowanie gospodarstw. Wsparcie firmy polegało również m.in. na kredytowaniu produkcji i inwestycji, wypożyczaniu sprzętu, przekazywaniu sadzeniaków oraz pomocy w zdobywaniu finansowania na rozwój technologii upraw czy logistyki dostaw oraz, przede wszystkim, na partnerstwie i dzieleniu się wiedzą. Początkowo zakład współpracował z kilkunastoma gospodarstwami rolnymi o łącznej powierzchni upraw ok. 880 ha.

„Przeczytałem w lokalnej gazecie, że firma PepsiCo buduje zakład na terenie Grodziska Mazowieckiego. Postanowiłem skontaktować się z ówczesnym Kierownikiem Działu Agro i po tym spotkaniu rozpoczął się mój kontakt z uprawą ziemniaka na chipsy. To była bardzo nowatorska produkcja w tamtym czasie” – powiedział Edward Nalepa, rolnik współpracyjący z PepsiCo Polska od czasu uruchomienia Programu Agrarnego.

„Doceniamy to, że PepsiCo poświęciło dużo energii i pieniędzy na edukowanie nas ‒ dostawców. Jako producenci mamy świadomość, że ziemniaki dostarczane do zakładu muszą być najwyższej jakości, żeby zapewnić jak najlepszą jakość chipsów” ‒ powiedział Zygmunt Czarniak, rolnik, współpracujący z PepsiCo od samego początku trwania Programu.

„Partnertwo z PepsiCo dało mi pewność i bezpieczeństwo, które pozwoliły mi rozwijać moje gospodarstwo. Nauczyliśmy się nowych sposobów uprawy najwyższej jakości ziemniaków od najlepszych agronomów. To był strzał w dziesiątkę! Myślę, że nasze gospodarstwo to przykład sukcesu polskiego rolnictwa. Jestem dumny, że mój syn Dariusz będzie kontynuował moje dzieło” – powiedział Roman Sendecki, rolnik, również współpracujący z PepsiCo Polska od 1993 roku.

W ramach Programu Agrarnego PepsiCo otacza uczestniczących w nim rolników opieką merytoryczną poprzez dedykowany im Dział Agro, który wspiera ich w codziennej pracy i prowadzeniu wydajnej gospodarki rolnej.

„Obecnie Program Agrarny wykorzystuje nowoczesny system informatyczny, który rejestruje sposób prowadzenia upraw np. ich nawożenie i nawodnienie. Ziemniaki uprawiane są pod kontrolą nowoczesnych urządzeń sterujących. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom rolnicy mogą jeszcze efektywniej planować swoje przyszłe uprawy” ‒ powiedział Krzysztof Stańkowski, kierownik Działu Agro w PepsiCo Polska.

Ziemniaki z gospodarstw rolnych z całej Polski dostarczane są do dwóch zakładów PepsiCo produkujących chipsy ziemniaczane. Zakład w Grodzisku Mazowieckim to pierwszy zakład firmy w Polsce i jeden z największych i najnowocześniejszych ośrodków produkcyjnych w strukturach firmy w Europie. Największy i najbardziej zrównoważony środowiskowo zakład firmy w Unii Europejskiej powstał w maju 2023 roku w Świętem k. Środy Śląskiej.

„Program Agrarny opiera się na zrównoważonym rolnictwie, które jest elementem naszej strategicznej transformacji PepsiCo Positive (Pep+). Jej trzy filary to neutralność klimatyczna, pozytywne rolnictwo oraz pozytywne wybory dla planety i konsumentów. PepsiCo stawia na rolnictwo regeneracyjne jako odpowiedź na aktualne zagrożenia dla światowego systemu żywnościowego i klimatu. – dodaje Krzysztof Stańkowski – Jest to zestaw praktyk rolnych, które przyczyniają się do odbudowy ekosystemów i zapewniają poprawę stanu i żyzności gleb, redukcję emisji, poprawę stanu wododziałów oraz zwiększanie bioróżnorodności. Dzięki ich stosowaniu poprawia się zdrowotność gleby, jest ona bardziej wydajna i będzie mogła służyć także przyszłym pokoleniom”.

Program Agrarny wniósł znaczący wkład w zmodernizowanie polskiego rolnictwa, a także zrewolucjonizował życie i sposób pracy rolników dostarczających najwyższej jakości surowiec do produkcji chipsów. Efektami udziału w Programie Agrarnym są wysoka wydajność upraw, a także większe gospodarstwa, zatrudniające podwykonawców oraz stale inwestujące w rozwój i zwiększające zyski.

