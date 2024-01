Dziś Dzień Pisma Ręcznego. Zanikająca umiejętność

Odręczny, charakterystyczny podpis Johna Hancocka, brytyjskiego polityka. Dzień jego urodzin (23 stycznia) stał się datą Dnia Pisma Ręcznego ze względu na jego charakterystyczny, niezwykle oryginalny i estetyczny podpis pod Deklaracją Niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776 r.) Fot. archiwum

Nauka odręcznego pisania jest podstawową umiejętnością nabywaną już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ale przez powszechne używanie komputerów, komunikatorów i telefonów komórkowych, staje się niedoceniana, a wręcz zaniedbywana. Efekt? Coraz więcej osób pisze jak kura pazurem. Dzień Pisma Ręcznego.

Pisanie jest głównym środkiem przekazu mowy i myśli oraz jednym z podstawowych elementów porozumiewania się. Łączy ze sobą trzy zmysły: wzroku, dotyku i słuchu. Nauka pisania nie jest łatwą sztuką dla początkujących, choć z perspektywy czasu wydaje się banalnie prosta. Mimo to współczesnemu społeczeństwu wciąż nieobcy jest analfabetyzm. Według Banku Światowego 13,7 proc. ludzkości (czyli około 1,6 miliarda osób!) na świecie nie potrafi pisać i czytać. Naszemu otoczeniu bliższa jest natomiast dysgrafia. Jest ona niczym innym jak częściową lub całkowitą utratą umiejętności pisania.

Pismo istnieje od tysięcy lat i to dzięki graficznemu przedstawianiu myśli wciąż dokonuje się rozwój cywilizacyjny świata. Obecnie coraz więcej spraw można załatwić zdalnie, przy pomocy komputera połączonego z siecią. To ciągłe korzystanie z klawiatury odzwyczaja nasze ręce od pisania piórem, długopisem czy ołówkiem na kartce papieru. Nasze dłonie coraz szybciej męczą się podczas pisania, a litery stają się mniej wyraźne i estetyczne. W jeszcze gorszym położeniu są dzieci, które od najmłodszych lat mają styczność z pismem cyfrowym. Często bywa tak, że najmłodsi wiedzą, jak pisać na komputerze, ale nie potrafią stawiać odpowiednich znaków graficznych za pomocą pisma ręcznego. Dlatego tak istotne jest ćwiczenie pisania i doskonalenie tej umiejętności. Jeszcze w latach 60. XX wieku w polskich szkołach obowiązkowym przedmiotem była kaligrafia, czyli sztuka estetycznego pisania. W zasadzie kaligrafia jest artystycznym podejściem do pisania, które łączy w sobie nie tylko schludne kreślenie liter, lecz również ich ozdabianie różnego rodzaju wzorami.

W maju ubiegłego roku w Muzeum Narodowym w Szczecinie odbyły się warsztaty kaligrafii prowadzone przez Ryszarda Korżanowskiego, profesora Akademii Sztuki w Szczecinie. Jak mówi Krystyna Milewska, kierownik Działu Edukacji w muzeum, zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dzisiaj najbardziej istotne jest, aby dzieci w ogóle chciały pisać ręcznie. Nie każdy pisze w sposób estetyczny i czytelny. Wszystkim dobrze znany jest termin „pisma lekarskiego”, którego odczytanie (a może raczej rozszyfrowanie) nieraz graniczy z cudem. Brzydkie pismo nie zawsze jest wynikiem pośpiechu czy braku staranności.

– Przyczyn brzydkiego pisania może być wiele, jednym z nich są przetrwałe odruchy wczesnodziecięce, które zaburzają koordynację i umiejętność nauki motorycznej. Inną przyczyną są zaburzenia koordynacji półkul mózgowych powodujące brak integracji lateralnej u dziecka – wyjaśnia Aneta Niewęgłowska, nauczycielka języka polskiego oraz terapeutka ze Szczecina.

Jeśli więc mimo ćwiczeń i starań ze strony piszącego jego pismo nadal jest trudne do odczytania, warto wybrać się do specjalisty i zweryfikować przyczynę tych kłopotów.

Ważne, aby zdolność pisania ręcznego nie zanikała, co byłoby potężną klęską cywilizacyjną. Może zatem dzisiaj, w Dzień Pisma Ręcznego, dobrze byłoby wziąć do ręki długopis i napisać parę zdań? Niech to będzie list do kogoś bliskiego, lista zakupów, plan następnego dnia albo… rozpoczęcie zapisywania swoich myśli w osobistym pamiętniku. Po latach będzie to niezwykła pamiątka, do której z przyjemnością będzie można wrócić. Tak, jak wraca się z rozrzewnieniem do zapisanych, szkolnych zeszytów z dzieciństwa. ©℗

Kamila BONDAROWICZ