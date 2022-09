Zabytkowa podstacja z widokami na modernizację

W drugim przetargu rozpisanym w tym roku przez spółkę Tramwaje Szczecińskie na odrestaurowanie i modernizację zabytkowej podstacji przy ul. Kolumba te same firmy co poprzednio złożyły swoje oferty. Jedna z nich tym razem skalkulowała koszt inwestycji poniżej kwoty, jaka zabezpieczona została na jej sfinansowanie, co z pewnością jest niespodzianką w obecnych realiach ekonomicznych, galopującej wciąż inflacji i wzrostu kosztów realizacji jakichkolwiek prac budowlanych czy też cen materiałów. Nie zmienia to jednak faktu, że na całe przedsięwzięcie - jeśli wskazany zostanie wykonawca - trzeba będzie wydać ponad jedenaście milionów złotych.

Spółka Tramwaje Szczecińskie od wiosny szuka wykonawcy przebudowy stacji prostownikowej przy ul. Kolumba 86 na Wyspie Jaskółczej. Pierwszy przetarg unieważniła na początku czerwca, w ponowionym postępowaniu w lipcu na oferty czekała do końca sierpnia.

Leciwa już i wysłużona stacja przy ul. Kolumba ma być dostosowana do współczesnych wymogów technicznych, wyposażona w nowe urządzenia do zasilania sieci trakcyjnej budowanej w bezpośrednim sąsiedztwie

