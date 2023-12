Z Pomorzan do 40 krajów! Szczeciński browar świętuje 175-lecie

piwo

2023-12-01 08:24:07

jak to był lokalny browar 15-20 lat temu to był dobry od czasu przejecia przez koncern tego nie da sie pic,zobaczcie co sie stało z piwem namyslow po przejeciu przez grupe zywiec, tragedia, w szczecinie jedyne solidne piwa to browar gryfus,nowy browar, a w wojewodztwie polczyn zdrój i kowal koszalin, bo broka tez zaorali