Wywalczyli podatek poligonowy. Gmina Ińsko jest większa o prawie 336 hektarów

W Nowy Rok gmina Ińsko (powiat stargardzki) wkroczyła z powiększonym terytorium. Wzbogaciła się o tereny poligonowe.

Od 2024 roku gmina Ińsko jest większa o prawie 336 hektarów. Jej włodarze walczyli kilka lat o to, by pozyskać choć cząstkę terenów, które objęte są działalnością Poligonu Drawskiego. Wychodzili z założenia, że skoro działalność poligonu doskwiera mieszkańcom gminy Ińsko, powinni otrzymywać rekompensatę choćby na remont dróg, niszczonych przez przejeżdżające przez wsie kolumny wojskowe. Dlatego w 2022 r. wśród 33 wniosków, jakie wpłynęły do MSWiA z polskich gmin i miast, dotyczące ustalenia ich granic oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, znalazł się wniosek z gminy Ińsko. Druga próba przejęcia terenów poligonowych okazała się udana. Wraz z 2024 rokiem zmiany weszły w życie, zmieniając granice gmin Ińsko i Kalisz Pomorski. Ta pierwsza zyskała, druga

