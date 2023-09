Wstrząsający przypadek pani Zofii z Golęcina. Kobieta mieszka w namiocie

Od trzech miesięcy jej domem jest prowizoryczny namiot w okolicy działek. Sklecony z plandek i materiałów, które kobieta zdążyła wynieść z płonącej altanki. Wewnątrz namiotu pali się ognisko, czuć swąd dymu. Na ziemi ma materac, który służy za łóżko. Z dziur w ziemi wychodzą szczury, które dobierają się do jedzenia. Do tego dochodzą jeszcze natrętne komary i buszujące wieczorami dziki. Warunki, w jakich mieszka obecnie starsza kobieta, nie tylko urągają ludzkiej godności, ale stanowią bezpośrednie zagrożenie jej życia i zdrowia. Jak to się stało, że emerytka musi mieszkać pod namiotem?

Od altanki do namiotu

Pani Zofia ma 63 lata. Porusza się o kuli. Przez cztery lata zajmowała altankę. Ta jednak pewnego dnia zajęła się ogniem. Kobieta ledwie uszła z życiem.

- Chciałam napalić w piecu, zagotowałam wodę i wtedy wszystko się spaliło - opowiada.

Początki tej tragicznej historii sięgają jednak kilkunastu lat wstecz.

- Mieszkałam przy ulicy Nad Odrą. Byłam bita przez konkubenta, w domu były awantury. Nie wytrzymywałam tego psychicznie i odeszłam - wyznaje. - Później

