Piłka ręczna. Udany rewanż i zakończenie sezonu SPR Pogoni

Szczecinianki wysoko wygrały ostatnie spotkanie. Fot. Ryszard PAKIESER

W ostatniej kolejce Ligi Centralnej szczypiornistki Pogoni pokonały we własnej hali Dziewiątkę Legnica rewanżując się za porażkę z pierwszej rundy.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: SPR POGOŃ Szczecin - EISBERG DZIEWIĄTKA Legnica 31:21 (13:11)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Oliwia Ćwiertnia - Zuzanna Zimnicka 9, Kamila Białowąs 9, Weronika Jakóbowska 4, Monika Koprowska 3, Emilia Jałowicka 3, Julia Niełacna 1, Oliwia Panczenko 1, Natalia Nawrocka 1, Patrycja Jura, Nina Klimek, Julia Oleśkiewicz, Dominika Roszkiewicz, Marta Sikora, Martyna Włodarczyk

Przed meczem szczecinianki pewne już były 7. miejsca w tabeli. Do 20. minuty pojedynek było wyrównany i na tablicy wyników widniał remis 7:7. Końcówkę pierwszej połowy lepiej rozegrała Pogon i do szatni schodziła z dwubramkową przewagą. Po zmianie stron dominowały już tylko gospodynie, które po 10. minutach uciekły swoim rywalkom na dystans dziesięciu bramek (22:12) i do ostatniego gwizdka kontrolowały to spotkanie.

W zespole Pogoni MVP meczu wybrano bramkarkę - Katarzynę Zimny, która szczególnie w pierwszej połowie broniła bardzo dobrze. Pierwszy sezon w Lidze Centralnej Kobiet SPR Pogoń zakończyła na 7. miejscu i zdobyła 30 punktów.

Po meczu zarządu klubu wraz z zawodniczkami i sztabem trenerskim w podziękowaniu za wsparcie zaprosił wszystkich kibiców na spotkanie przy grillu. W trakcie meczu dostępny był dla wszystkich bezpłatny kącik słodkości, a w nim wata cukrowa i popcorn, a kibice, którzy byli na poprzednim meczu i zrobili sobie zdjęcie z drużyną - mogli odebrać pamiątkowy plakat. ©℗ (PR)