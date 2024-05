Lewica przeciwko darmowym stażom. Apel o godne warunki pracy

Księgowy

2024-05-12 16:37:30

Staże z PUP są płatne dla stażysty. Płaci PUP a zakład ma pracownika za darmo, a po zakończeniu stażu zakład musi zatrudnić go na miesiąc lub dwa. Miałem kilka takich osób przez ostatnie lata, bo to PUP sam prosi by ich przyjmować, bo ma takie programy. Za każdym razem na pierwszej rozmowie pytam się stażysty czy chce pracować na serio, czy musi zaliczyć staż bo mu "bezrobotny" przepadnie. Nawet jak skłamią że chcą, to po kilku dniach albo wolne, albo chore, albo nic nie robią. To fikcja.