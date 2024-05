Piłka nożna. Pogoń przegrywa i traci szansę na europejskie puchary

Piłkarze szczecińscy po słabym meczu, a w pierwszej połowie wręcz tragicznym, zasłużenie przegrali pod Jasną Górą i nie zdarzył się cud, by drużyna ze szczątkową ławką rezerwowych zdobyła choć punkt. Z powodu przetrzebionej kadry portowców na prawej obronie musiał wystąpić Borges, a z czym się wiążą występy lewonożnego Brazylijczyka na prawej stronie, mogliśmy się przekonać w dogrywce niedawnego finału Pucharu Polski. Tym razem po dwóch błędach Borgesa (ręka w polu karnym i strata piłki pod własną bramką) Pogoń już na samym początku straciła dwa gole i praktycznie także ostatnią szansę na miejsce na podium, więc raczej nie zagra po raz czwarty z rzędu w europejskich pucharach...

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 2:1 (2:0); 1:0 Giánnis Papanikoláou (8), 2:0 Ante Crnac (20), 2:1 Kamil Grosicki (74).

Raków: 1. Vladan Kovačević - 25. Bogdan Racovițan, 24. Zoran Arsenić, 4. Strátos Svárnas - 7. Fran Tudor, 8. Ben Lederman (75, 23. Péter Baráth), 66. Giánnis Papanikoláou, 11. John Yeboah (64, 27. Bartosz Nowak), 30. Władysław Koczerhin (65, 10. Ivi López), 20. Jean Carlos Silva (85, 21. Dawid Drachal) - 19. Ante Crnac

Pogoń: 77. Valentin Cojocaru - 4. Léo Borges (78, 25. Wojciech Lisowski), 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec (46, 68. Danijel Lončar), 32. Leonárdo Koútris (78, 61. Kacper Smoliński) - 22. Wahan Biczachczjan (72, 15. Marcel Wędrychowski), 8. Fredrik Ulvestad, 20. Alexander Gorgon, 73. Adrian Przyborek (73, 51. Patryk Paryzek), 11. Kamil Grosicki - 9. Efthýmis Kouloúris

Czerwona kartka: Koútris (za 2 żółte, a drugą w 90. minucie już na ławce rezerwowych).

Żółte kartki: Tudor, Crnac - Koútris (2), Malec, Zech, Gorgon, Jens Gustafsson (trener, na ławce rezerwowych). Sędziował: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 5400.

Mecz rozpoczął się pechowo dla Pogoni, bo już na samym początku urazu doznał Zech, ale po udzielonej pomocy medycznej austriacki stoper grał do samego końca. W 6. minucie piłka w polu karnym trafiła w rękę Borgesa i w nieco kontrowersyjnej sytuacji arbiter bez wahania podyktował rzut karny. W 8. minucie Papanikoláou nie wykorzystał jedenastki, gdyż Cojocaru obronił, ale Grek skutecznie dobił piłkę do siatki, a sędzia uznał bramkę, choć szczecinianie reklamowali, że gospodarze przed strzałem wbiegli w pole karne... W 14. minucie Cojocaru obronił groźny strzał Yeboaha, a po chwili pierwszą akcję przeprowadziła Pogoń, lecz strzał Grosickiego na rzut rożny zblokował Arsenić. W 20. minucie w polu karnym piłkę stracił Borges atakowany na pograniczu faulu przez Yeboaha, który strzelił, a uderzenie z bliska poprawił jeszcze Crnac i częstochowianie prowadzili 2:0. Za chwilę mógł być trzeci gol, bo na czystą pozycję wychodził Crnac, ale sfaulował go Malec, za co otrzymał żółtą kartkę. W 31. minucie Pogoń miała jedyną szansę bramkową w pierwszej połowie, gdy po centrze Grosickiego gospodarze omal nie posłali piłki do własnej bramki, lecz Kovačević wybił futbolówkę na korner. W 38. minucie Koczerhin strzelił tuż obok słupka i na tym chwilowo skończyły się emocje.

Druga połowa rozpoczęła się z opóźnieniem, bo... sędziowie nie mieli łączności z VAR-em. Czy aby mieli ten kontakt przy golach dla Rakowa? Duża sędziowska kontrowersja była też w końcówce, gdy w polu karnym Rakowa zderzyli się głowami Lisowski i były portowiec Carlos Silva. Sędzia podyktował rzut wolny przeciwko Pogoni, ale oglądając powtórki można było odnieść wrażenie, że to zawodnik gospodarzy uderzył w głowę szczecinianina...

W 48. minucie Koczerhin był w sytuacji sam na sam, ale Cojocaru obronił, a później optyczną przewagę uzyskali portowcy. W 53. minucie Grosicki podał do Kouloúrisa, który z kilku metrów strzelił dużo nad poprzeczką. W 74. minucie po dośrodkowaniu Koútrisa, Gorgon głową podał Grosickiemu, który w sobotę odzyskał formę i z pola karnego strzelił z woleja, zdobywając honorową bramkę. Później nasz kapitan podał jednak niefortunnie piłkę rywalowi i Pogoń mogła stracić trzecią bramkę, lecz obyło się bez konsekwencji... (mij)

Szczegółowa relacja, z wypowiedziami i statystykami, w poniedziałkowym "Kurierze" oraz w e-wydaniu.

Fot. Pogoń Szczecin SA