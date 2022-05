W „Zdrojach” dla przyszłych mam. Poród wśród zapachu dzikiej pomarańczy

Poród wśród zapachu lawendy i dzikiej pomarańczy, odgłosów dżungli, światła solnej lampy? Obok wielu metod łagodzenia bólu okołoporodowego panie rodzące w szczecińskim szpitalu „Zdroje" mogą korzystać również z takich dobrodziejstw.

Przyjście na świat dziecka to piękne i niezapomniane wydarzenie. Radości z oczekiwania na narodziny często jednak towarzyszy stres związany z obawą o zdrowie maleństwa, ale i o doznania bólowe, które wiążą się z porodem. Takie napięcia emocjonalne mogą niekorzystnie wpływać na jego przebieg. - Dlatego psychika i pozytywne nastawienie przyszłej mamy są tak ważne i pozostają w centrum uwagi zespołu, który podczas porodu pacjentce towarzyszy - przekonuje Magdalena Knop, rzeczniczka SPSZOZ „Zdroje".

Na bloku porodowym tego szpitala pacjentki mają do dyspozycji szeroką gamę metod łagodzenia bólu okołoporodowego. To one wybierają sposoby, które będą dla nich najbardziej dogodne. - W początkowej fazie porodu ból staramy się łagodzić przede wszystkim metodami nieinwazyjnymi. A tych jest wiele - mówi dr n. med. Andrzej Niedzielski, ordynator Oddziału Położnictwa

...