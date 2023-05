Szansa dla ul. Robotniczej w Policach

Po kilku latach starań ul. Robotnicza w Policach zostanie wyremontowana. Wprawdzie jako projekt Polickiego Budżetu Obywatelskiego zajęła dopiero 3. miejsce i przyznane środki wystarczą zaledwie na część zadania, ale na poniedziałkowej sesji udało się wygospodarować brakującą kwotę.

- Zdaję sobie sprawę, że ul. Robotnicza to ulica mała i niepozorna - mówi policki radny Grzegorz Ufniarz, inicjator pomysłu i wnioskodawca zmian w budżecie. - Zdaję sobie również sprawę, że dróg i ulic, które wymagają remontu, jest na terenie Polic znacznie więcej, ale tym działaniem przecieramy szlaki.

Grzegorz Ufniarz nie ukrywa, że to sukces - jak szacuje - co najmniej kilkuset osób.

- To sukces wszystkich tych, którzy stworzyli grupę, pokazali, że można współpracować, przygotowali wniosek do budżetu obywatelskiego i go zgłosili, promowali, a potem zagłosowali - tłumaczy. - Mam nadzieję, że to początek,

