Squash. Rekord sezonu i lider rankingu na starcie

Największa w Polsce liga squasha miała w ten weekend wiele powodów do świętowania. MKOl dodał squasha do programu igrzysk olimpijskich w Los Angeles 2028, a szczecinianin Tomasz Matejski wskoczył na pozycję lidera rankingu Polskiego Związku Squasha. Organizatorzy Toyota Szczecińska Liga Squasha przygotowali więc kilka atrakcji, by nadać tym wydarzeniom odpowiednią rangę.

- To było dla nas oczywiste, że w świetle ostatnich świetnych wiadomości musimy zaserwować ponadstandardową oprawę, a gdy jeszcze Tomek Matejski zadeklarował swój udział, to pomogło zmobilizować lokalnych liderów i kolejną grupę entuzjastów squasha - mówi organizator Piotr Chomicki ze Squash Club. Tym samym 4. kolejka Toyota SLS zgromadziła na starcie aż 106 graczy, co jest rekordem tego sezonu i drugą najwyższą frekwencją w historii ligi.

Zgodnie z przewidywaniami Matejski nie miał sobie równych w Squash Zone Club i rozdawał karty w każdym spotkaniu. Łącznie w 10 meczach przegrał zalewie 46 punktów! Świetną formę pokazali też szczecińscy trenerzy Mateusz Osojca i Jakub Stachurski, którzy nieczęsto mają okazję

