Squash. Perfekcyjne otwarcie Pańczyka

Maks Jeziorny (z lewej) w pojedynku z Michałem Kurkiem. Fot. SLS

Nowi gracze, nowi sponsorzy, nowe cele – wystartował kolejny sezon Toyota Szczecińskiej Ligi Squasha. W inauguracyjnej kolejce największej squashowej ligi w Polsce w zagrało 89 graczy. Choć zgłoszeń było więcej, jednak organizatorzy nie mogli przyjąć tych, które napłynęły po publikacji harmonogramu.

Już rozegrany na początku września prolog pokazał, że start sezonu nie przyniesie odpowiedzi na pytanie o faworytów i rzeczywiście o podium w ekstraklasie decydowały końcówki setów granych na przewagi. Najskuteczniejszy okazał się Arkadiusz Pańczyk, który wyprzedził Maksa Jeziornego pokonując go dopiero w decydującym secie 17:15. Trzeci Marcin Wysocki.

W drugiej grupie Łukasz Moczulski zagrał koncertowe spotkania z Marcinem Wójtowiczem i Krzysztofem Romańskim. Dzięki temu wyprzedził bardziej doświadczonych zawodników i po raz pierwszy będzie miał okazję rywalizować w ekstraklasie. W grupie trzeciej awans z bilanse 7-2 wywalczyli Marcin Bucholc i Paweł Kwiatkowskiego. Tuż za nimi uplasował się debiutujący w Toyota SLS z dziką kartą – Jacek Niciński.

W kolejnych 10-cio osobowych grupach najmocniejsi byli: (G4) Kacper Krzywiec, Michał Kmiecik, Rafał Trawiński; (G5) Paweł Boczek, Dominik Szewczuk, Jan Tomczyk; (G6) Chris Bell, Paweł Szczepaniak, Gracjan Góra; (G7) Lech Kołodziej, Kamil Romaniec, Rafał Stawiński; (G8) Marcin Kaleta, Marcin Piechnik, Tomek Chmielewski; (G9) Paweł Karaś, Dawid Kowalski, Mateusz Ząbek.

Tuż przed startem sezonu liga pozyskała kolejnego ważnego sponsora – lokalną firmę HAHA Meble, której właściciel nie kryje zamiłowania do squasha.

- Kiedy w zeszłym sezonie dołączyłem do ligi jako gracz, od razu „uderzyła mnie” otwartość całego środowiska i atmosfera, która towarzyszy rozgrywkom zarówno w klubach, jak i w social mediach poświęconym wydarzeniu. Myślę, że to świetne warunki do promocji mojej firmy - mówi Krzysztof Śmiech. Kolejna runda zaplanowana jest na 7-8 października. Jak podkreślają organizatorzy liga ma charakter amatorski i otwarty, każdy może dołączyć w dowolnym momencie i na pewno zostanie przypisany do grupy grającej na swoim poziomie. Zapisy i informacje na stronie organizatora www.bo5.pl/sls. (woj)