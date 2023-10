Squash. Weterani nie odpuszczają

Toyota SLS to miejsce, gdzie spotykają się squashowe pokolenia

Rampa Squash Club był gospodarzem drugiej kolejki Toyota Szczecińskiej Ligi Squasha, w której zagrało aż 88 graczy z regionu. W sobotę rywalizowały trzy najmocniejsze grupy, a w niedzielę sześć kolejnych. Na liście startowej nie zabrakło debiutantów, ale czołowe lokaty tym razem przypadły weteranom szczecińskich parkietów.

Piotr Chomicki i Marcin Smuniewski zdominowali rywalizację w ekstraklasie, ale w ich 80-tym już bezpośrednim starciu górą był ten pierwszy. Na trzecim miejscu uplasował się zwycięzca pierwszej rundy - Arkadiusz Pańczyk. Dużym zaskoczeniem była czwarta pozycja debiutanta w tej grupie Łukasza Moczulskiego.

Na zapleczu ekstraklasy najlepiej spisali się Michał Kotermański (bilans spotkań 8-1) i Kacper Podkalicki (7-2). O ile Kotermański ma już za sobą występy w najwyższej grupie, to dla Podkalicki będzie debiutantem na tym szczeblu rozgrywek. Trzeci w tym zestawieniu był Daniel Szostak. Popularny „Gepard” nabiegał się w tej kolejce najwięcej ze wszystkich graczy, rozgrywając rekordową liczbę punktów (265). Jego mecze ze wspomnianą dwójką kończyły się po zaciętych tie-breakach 18:20 i 16:18.

W najlepszych trójkach pozostałych grup uplasowali się: (G3) Damian Daciuk, Łukasz Reginia, Dariusz Przyłuski; (G4) Artur Pietrzyk, Krzysztof Michalczyk, Adam Rulewicz; (G5) Remik Osowski, Krzysztof Grzelak, Remigiusz Maj; (G6) Krzysztof Stalęga, Maciej Kryszko, Krzysztof Sekutowicz; (G7) Łukasz Adamiszyn, Bartosz Kaczmarek, Filip Ławiński; (G8) Mateusz Ząbek, Dawid Kowalski, Mariusz Linka; (G9) Piotr Herdzik, Dawid Sojka, Anna Mrozińska.

Niespodzianką tej rundy był na pewno awans do 4 grupy najstarszego gracza w zestawieniu 62-letniego Krzysztofa Grzelaka (62).

- W lidze od lat kobiety grają z mężczyznami, a weterani z młodymi adeptami. Do ligi można też dołączyć w dowolnym momencie rozgrywek - zachęca do przystąpienia do rozgrywek w trakcie sezonu - organizatorka Magda Chomicka.

Za dwa tygodnia zmagania przeniosą się do Mabo B Zone Club mieszczącego się w Mierzynie. Zapisy i informacje znajdują się na www.bo5.pl/sls.

(woj)