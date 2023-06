Rusza sezon na kąpieliskach

Pod czujnym okiem ratowników 15 czerwca rozpoczynają tegoroczny sezon szczecińskie kąpieliska: Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie. Arkonka, zwana szczecińską Majorką, wystartowała dwa tygodnie wcześniej, bo 1 czerwca. Wstęp na miejskie plaże jest biletowany.

Od zgiełku miasta najlepiej odpocząć nad wodą, rok w rok kąpieliska cieszą się ogromnym powodzeniem szczecinian. W lewobrzeżnej części miasta szukający ochłody i relaksu mogą korzystać z naturalnych akwenów: plaży nad Jeziorem Głębokim oraz kąpieliska Dziewoklicz, które są czynne codziennie w godz. 10-20, w tym dwie ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowniczej. Dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem wchodzą tu bezpłatnie, bilet normalny kosztuje 14 złotych, ulgowy - 7 złotych, za ulgowy karnet na dziesięć wejść trzeba zapłacić 63 zł, a za normalny 126 zł. Na obu plażach są nie tylko miejsca do wypoczynku, ale pomieszczenia sanitarne i przebieralnie oraz boiska do siatkówki plażowej. Maluchy będą mogły szaleć na wodnych „dmuchańcach". Magistrat zapewnia, że w sezonie otwarte zostaną punkty gastronomiczne.

...